OM : Un milieu marseillais envoie un message fort à Deschamps

Publié par Ange A. le 25 novembre 2022 à 03:37

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a reçu un message d’un joueur de l’ OM en marge du match contre le Danemark.

Championne du monde en titre, l’équipe de France a signé un carton pour son entrée en lice. Les Bleus ont renversé l’Australie (4-1) mardi lors de leur sortie inaugurale au Mondial. Ce large succès a toutefois été entaché par la blessure de Lucas Hernandez. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, la saison du défenseur du Bayern Munich est terminée. Un forfait de plus chez les Bleus après ceux récents de Karim Benzema, Christopher Nkunku ou encore Presnel Kimpembe. Au lendemain de ce récital contre les Socceroos, les remplaçants de l’équipe de France ont signé un autre carton (4-0) en amical contre Al-Markhiya, club de D1 qatari. Buteur lors de cette partie, le milieu marseillais Jordan Veretout a adressé un message à Didier Deschamps, le sélectionneur national.

OM : Le message de Veretout à Didier Deschamps

Resté sur le banc lors de la première rencontre face à l’Australie, Jordan Veretout se veut optimiste pour la suite de la compétition. Le sociétaire de l’Olympique de Marseille reste à la disposition du sélectionneur des Bleus. « On est avec ceux qui jouent sur le terrain et ceux qui rentrent, on est là pour pousser tout le monde, le plus important, c’est l’équipe. […] Je suis sur un bon rythme et si le coach a besoin de moi à n’importe quel moment […] Je serais prêt », a notamment déclaré le joueur de l’ OM cité par la Fédération française de football. Comme Veretout, Mattéo Guendouzi, l’autre ambassadeur du club olympien convoqué pour ce Mondial, n’a pas encore signé d’apparition officielle avec les Bleus au Qatar.

Vainqueur de l’Australie, la France affronte le Danemark ce samedi (17h). Les Danois restent sur deux victoires contre les champions du monde en Ligue des nations. À l’image d’Hernandez privé du reste de la compétition, la sélection danoise fera sans Thomas Delaney, forfait pour le reste du tournoi. Le milieu du FC Séville s’est blessé au genou lors du nul contre la Tunisie (0-0).