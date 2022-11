OM Mercato : Gerson proche de jouer un sale tour à Flamengo ?

Publié par Timothée Jean le 25 novembre 2022 à 14:43

Alors que les négociations entre l’ OM et Flamengo se compliquent pour son transfert, Gerson semble à présent se diriger vers une autre destination.

Très bon avec Flamengo, Gerson avait rejoint l’Olympique de Marseille à l'été 2021 contre un chèque de 20 millions d’euros. Après une période d’adaptation compliquée, l’international brésilien est finalement parvenu à hisser son niveau de jeu afin de répondre aux attentes placées en lui. Il terminera son premier exercice sous le maillot marseillais avec un bilan honorable de 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues.

OM Mercato : Gerson vers une autre destination

En revanche, cette deuxième saison est beaucoup plus compliquée pour Gerson. Le milieu offensif n’a pas les faveurs d’Igor Tudor, préférant miser sur d’autres options en attaquant. Mécontent de son faible temps de jeu, le joueur de 25 ans a décidé de s’en aller dès cet hiver afin de rejoindre son ancien club, Flamengo. Tout semblait déjà acté pour son retour au sein du club carioca. Les deux parties ne cachent plus leur intérêt réciproque et un accord contractuel aurait été conclu en interne. Mais c’était sans compter sur les exigences financières de l’ OM.

Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour acter le départ de Gerson. Une somme trop élevée pour le vainqueur de la Copa Libertadores, au point où les négociations entre les deux clubs seraient désormais à l’arrêt. Cependant, ce désaccord économique fait les affaires des autres courtisans. D’après les informations de Goal, trois équipes auraient récemment fait connaître leur intérêt à l' OM dans l’optique de recruter Gerson. Il est question de West Ham, du FC Séville et d’un club espagnol, dont l’identité n’a pas encore fuité.

Suspendu aux négociations entre Flamengo et l’ OM, le milieu de terrain brésilien pourrait donc rebondir en Premier League ou en Liga lors de ce mercato hivernal. Alors qu’il reste très attaché à son ancien club, le principal intéressé n’exclut pas ces pistes alternatives. En cas d’échec pour son retour à Flamengo, il devrait rapidement prendre une autre destination. Selon la source, des intermédiaires travailleraient déjà dans ce sens. Car le natif de Belford Roxo n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière à Marseille. Il est déterminé à changer de club.