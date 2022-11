FC Barcelone Mercato : Pedri évoque l'arrivée d'un crack du Real !

Publié par Thomas G. le 26 novembre 2022 à 01:13

Acteur majeur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Pedri souhaiterait voir signer un taulier du Real Madrid au Barça.

Le FC Barcelone veut continuer à faire des économies lors des prochains mercatos et les Blaugranas sont à la recherche de bons coups. L’été dernier, les Blaugranas avaient recruté Andreas Christensen, Franck Kessié et Hector Bellerin libres de tout contrat. Les dirigeants du Barça souhaiteraient rééditer cette stratégie lors du mercato estival. En plus du dossier Youssoufa Moukoko, le Barça garde un œil sur Marco Asensio.

L’international espagnol est en fin de contrat avec le Real Madrid et les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort. Malgré la volonté du joueur de s’inscrire dans la durée avec les Merengues, le Barça pourrait profiter de cette formidable opportunité. Marco Asensio a perdu sa place de titulaire ces derniers mois au détriment de Rodrygo et Vinicius Jr, et un transfert au Barça pourrait lui permettre de se relancer. À 25 ans, le natif de Murcie va devoir faire un choix crucial pour la suite de sa carrière.

FC Barcelone Mercato : Pedri s’exprime sur la rumeur Asensio

Pedri est l’un des symboles du nouveau projet du FC Barcelone au coté de Gavi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong ou encore Ansu Fati. Le milieu de 20 ans est un joueur prometteur et déjà décisif en club et en sélection. L’international espagnol s’est exprimé au micro de la Cadena Cope sur l’éventuelle arrivée de Marcos Asensio au Barça et sa déclaration pourrait accélérer le dossier.

« Marco Asensio est un grand joueur et tous les grands joueurs doivent être au FC Barcelone, voyons ce qui se passe. » Le maestro du Barça ouvre la voie à son compatriote espagnol, reste à savoir quelle sera la décision de Marco Asensio. En cas de signature au FC Barcelone, le milieu du Real Madrid deviendrait un traître aux yeux des fans Merengues. Les Blaugranas pourraient prendre leur revanche sur le rival madrilène, 22 ans après le mythique transfert de Figo.