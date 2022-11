PSG Mercato : Le gros coup de l’hiver identifié par Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 21:48

Le marché des transferts de janvier approche à grands pas et Luis Campos travaille déjà sur les ajustements à apporter au sein de l’effectif du PSG.

D’après les informations glanées ce samedi par le quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain aurait comme objectif prioritaire durant le mercato hivernal de se séparer de Keylor Navas. Rétrogradé par Christophe Galtier, le gardien de but costaricien est désormais la doublure de Gianluigi Donnarumma. Un statut que le principal concerné n’apprécie guère, même si ce n’est pas évident que le portier de 35 ans « trouve une porte de sortie à son goût, comme en août dernier. » Toutefois, les dirigeants parisiens seraient déterminés à faire ce qu’il faut pour trouver une porte de sortie à l’ancien gardien du Real Madrid, qui affiche de plus en plus son mal-être au sein de l’effectif de Christophe Galtier.

Mercato PSG : Keylor Navas ne supporte plus sa situation à Paris

Il y a quelques jours, Keylor Navas a accordé une interview au média espagnol El Pais. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le coéquipier de Sergio Ramos n’est pas heureux au Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs rumeurs l’annoncent sur le départ en janvier, Navas a ouvertement pointé du doigt son coach Christophe Galtier qui ne veut pas qu’il joue depuis le début de la saison.

« Lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez votre meilleure version pour les aider, mentalement cela nous aide beaucoup à bien faire les choses », a confié l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo avant d’ajouter : « si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout. »

Reste maintenant à savoir quel club va accueillir la doublure de Donnarumma dans la seconde partie de saison.