Mercato PSG : Une préférence se dégage pour le futur de Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 17:48

Actuellement au Qatar avec l’Argentine pour la Coupe du Monde, Lionel Messi, malgré l’envie du PSG de le prolonger, aurait une préférence pour son futur.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi cristallise déjà l’actualité du Paris Saint-Germain. En effet, si le Champion de France en titre espère convaincre son attaquant de prolonger son engagement, d’autres clubs aimeraient l’attirer librement l’été prochain. Désireux d’offrir à son ancien capitaine une sortie digne de son statut dans l’histoire des Blaugranas, le FC Barcelone aimerait rapatrier Messi. Et aux États-Unis, l’Inter Milan de David Beckham aimerait aussi s’attacher les services de l’international argentin. Entre ces trois destinations possibles pour la suite de sa carrière, le septuple Ballon d’Or aurait une préférence pour son avenir.

PSG Mercato : Lionel Messi bientôt en MLS ?

D’après les renseignements recueillis par La Gazzetta dello Sport, Lionel Messi envisagerait de plus en plus l’option d’un départ de l’Europe. À 35 ans révolus, la Pulga se verrait bien dans le Championnat américain, notamment à l'Inter Miami. D’ailleurs, le tabloïd britannique The Athletic assure que la franchise de Floride se montrerait optimiste dans ce dossier Messi. Une tendance confirmée ces dernières heures par Milos Degenek, qui évolue à Colombus.

« Je pense que la MLS est un championnat phénoménal. C'est un Championnat très bien structuré. Les clubs ont tous des installations d'entraînement incroyables, les terrains neufs et de vrais stades de football (...) Miami est évidemment une destination attrayante pour tout le monde, pas seulement pour Leo et Cristiano Ronaldo, mais je crois avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Messi va y aller. J'espère que ça va se faire, car cela pourrait améliorer l'image du football dans son ensemble », a expliqué le défenseur central australien concernant la star argentine des Rouge et Bleu.

Le Paris SG est donc prévenu pour son génie argentin.