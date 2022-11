PSG : Mondial, revirement de situation en vue pour Neymar Jr

Publié par Ange A. le 28 novembre 2022 à 07:09

Alors que sa récente blessure constitue un sujet d’inquiétude, Neymar Jr pourrait déjouer les pronostics avec la Seleçao.

Vainqueur de la Serbie (2-0) pour son entrée en lice, le Brésil peut assurer sa qualification ce lundi. La Seleçao affronte la Suisse pour sa deuxième sortie en Coupe du monde. La Nati n’a pas manqué son début de compétition et a dominé le Cameroun sur le plus petit des scores. Pour ce choc entre les Suisses, Tite devra composer sans Neymar Jr. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est blessé lors du premier match de la Seleçao. Victime d’une entorse de la cheville droite suite à un tacle non maîtrisé, la star du PSG est forfait contre la Nati. Alors que son retour à la compétition est annoncé en huitièmes de finale, l’attaquant de 30 ans pourrait déjouer les pronostics comme l’annonce la presse brésilienne.

PSG : Vers un retour anticipé de Neymar Jr au Mondial ?

UOL Esporte assure en effet que Neymar Jr pourrait être apte pour le choc contre le Cameroun vendredi prochain. La source assure que la récupération du numéro 10 du Paris Saint-Germain se déroule dans de bonnes conditions. À tel point qu’il pourrait retrouver le rectangle vert lors de l’ultime sortie des Auriverde. Seulement, la source note que Tite ne devrait pas prendre de risque contre les Lions indomptables. Le technicien brésilien ne devrait pas lancer son poulain si le Brésil acquiert sa qualification ce lundi face à la Nati. Il faudrait alors attendre les huitièmes de finale pour revoir l’ancien Blaugrana sur le pré.

Sa blessure contre la Serbie avait fait l’objet d’inquiétude. Mais le staff médical du Brésil a rassuré quant à la suite du Mondial de Neymar. Lequel affiche un état de forme étincelant avec Paris cette saison. Avant de s’envoler pour le Qatar, le Parisien a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en seulement 21 rencontres. Reste maintenant à savoir s’il affichera le même niveau à son retour de blessure.