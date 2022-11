OM Mercato : Marseille terriblement menacé pour Marcus Thuram

Publié par Timothée Jean le 29 novembre 2022 à 14:39

En quête de renfort offensif, l’ OM aura fort à faire pour attirer Marcus Thuram dans ses filets. De nombreux cadors européens sont sur ses traces.

Il est l’une des grosses surprises du groupe de Didier Deschamps. Auteur d’une belle saison avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a été appelé à la dernière minute en Équipe de France afin de disputer la Coupe du monde au Qatar. Entré lors des deux premiers matchs des Bleus dans la compétition, l’attaquant tricolore a vu son statut de remplaçant évolué suite à la blessure de Karim Benzema. Il postule dorénavant pour une place de titulaire en attaque lors du match contre la Tunisie, prévu ce mercredi soir (16h). La France déjà qualifiée pour les 8es de finales, le sélectionneur Deschamps devrait procéder à plusieurs changements pour ce troisième et dernier match des phases de poule de la Coupe du monde.

OM Mercato : La concurrence s’agrandit autour de Marcus Thuram

Si Marcus Thuram reste pour le moment très concentré sur son aventure chez les Bleus, il sait aussi qu’il devra vivre un mercato hivernal très agité après le Mondial. Et pour cause, le joueur de 25 ans se rapproche inlassablement d’un départ du Borussia Mönchengladbach. Malgré les différentes propositions de sa direction, il refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2022. Si sa situation ne s’améliore pas, le fils de Lilian Thuram sera libre de signer où il le souhaite dès cet hiver. Une aubaine que l’ OM ne compte pas laisser filer.

L’Équipe confirme que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne le lâcheraient pas des yeux. Actuellement au Qatar, le président marseillais Pablo Longoria et son équipe superviseraient de très près les performances de Marcus Thuram. Convaincus de son énorme potentiel offensif, les recruteurs marseillais ambitionnent de passer prochainement à l’action en vue de son transfert. Toutefois, l’ OM aura du pain sur la planche, puisque ce dossier n’est pas si simple. Si les dirigeants l’Olympique de Marseille s’activent en coulisse pour convaincre le mondialiste tricolore de signer dès cet hiver, ils devront faire face à une rude concurrence.

En plus du Bayern Munich et de l’Inter Milan, de nouveaux courtisans et non des moindres se sont invités dans la bataille. Arsenal, Tottenham, puis Aston Villa seraient sur ses traces. Le quotidien sportif explique que le nouvel entraîneur des Villans, Unai Émery, qui voulait recruter Marcus Thuram à Villarreal, compte désormais l’attirer en Premier League. Les négociations entre les différentes parties devraient débuter dans les prochaines semaines. Néanmoins, un seul prétendant semble en pôle pour la signature de Marcus Thuram. Il est question du Bayern Munich.

Le Bayern Munich passe à l'action pour Marcus Thuram

La source ajoute que les dirigeants bavarois ont déjà établi les premiers contacts pour son transfert. Et cette approche concrète ne laisse pas vraiment insensible le principal concerné, qui préfèrerait poursuivre sa carrière en Bundesliga la saison prochaine. Raison pour laquelle l’ OM semble devancé sur cette piste offensive. Reste maintenant à savoir comment la formation dirigée par Pablo Longoria pourra doubler tout ce beau monde pour sa signature. Cela s’annonce très compliqué pour les Phocéens. « Longoria en rêve, mais l'OM part de beaucoup plus loin », indique L'Équipe.

Pour l'heure, Marcus Thuram est toujours lié au Borussia Mönchengladbach, qui n'a toujours pas encore dit son dernier mot pour son avant-centre français. Les dirigeants allemands feront tout leur nécessaire dans le but de convaincre le jeune joueur d'étendre son bail. Tout reste donc encore possible dans ce dossier. Quant au principal concerné, il ne montre aucun empressement pour trancher au sujet de son avenir. Il se laisse un temps de réflexion afin de prendre la meilleure décision possible pour la suite de sa carrière.