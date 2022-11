Mondial 2022 : La compo de l'Argentine tombe, Messi joue son destin

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 11:25

C'est le grand jour pour l'Argentine de Lionel Messi, qui affronte la Pologne pour la qualification en 8es de finale. Découvrez la compo de l'Albiceleste.

Des finales importantes, Lionel Messi en aura joué durant sa longue et prolifique carrière, mais ce soir, la Pulga fait peut-être face à l’un des plus grands challenges de sa vie. Ce n’est pas une finale, mais bien un match de poule contre la Pologne que s’apprête à disputer la star argentine ce mercredi, et pourtant, jamais la pression n’a été aussi pesante sur ses épaules. À 35 ans, le septuple Ballon d’Or dispute probablement sa dernière Coupe du monde, le seul trophée qui lui manque pour s’ériger indéniablement au rang de légende du ballon rond. Auteur d’un début de saison sensationnel du côté du Paris Saint-Germain, Messi laissait présager un Mondial tonitruant mais s’est fait surprendre d’entrée contre une impétueuse équipe d’Arabie Saoudite (défaite de l’Albiceleste 2-1).

Dos au mur, l’Argentine jouait le week-end dernier sa survie contre le Mexique, s’en remettant, comme toujours, à sa star offensive pour débloquer la situation. Grâce à un but magique de Lionel Messi (64e), l’Albiceleste de Scaloni s’offrait une dernière opportunité de se qualifier pour les 8es de finale du Mondial, contre la Pologne de Robert Lewandowski ce mercredi.

Un match qui pourrait déterminer la suite de la carrière de Messi

C’est donc dans un contexte lourd que Messi et les siens termineront leur phase de groupes à 20h contre une sélection polonaise, elle aussi dans l’obligation de résultat. Plus qu’un pays, c’est tout un peuple, réparti partout sur le globe, qui suivra avec ferveur les performances de la Pulga ce soir. Parmi ces observateurs, nul doute que la direction parisienne gardera un œil attentif sur l’issue de cette rencontre.

Le PSG le sait, Messi compte beaucoup sur cette Coupe du monde et a toujours indiqué attendre cette compétition pour faire un choix sur la suite de sa carrière. Si le club de la capitale garde bon espoir de prolonger sa star, une contre-performance ce soir et une élimination précoce de l’Argentine lors du Mondial pourrait totalement redistribuer les cartes concernant l’avenir du natif de Rosario en club.

La compo probable de l’Argentine contre la Pologne

Gardien : E. Martinez

Défenseurs : G. Montiel, N. Otamendi, L. Martinez, M. Acuna

Milieux de terrain : A. Di Maria, R. De Paul, E. Fernandez, A. Mac Allister

Attaquants : L. Messi, L. Martinez