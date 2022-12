Real Madrid Mercato : Un taulier du Real a la cote en Premier League

Publié par Thomas G. le 02 décembre 2022 à 09:45

Barré par la forte concurrence au sein du Real Madrid, un international espagnol pourrait se relancer dans le championnat anglais.

Le Real Madrid est considéré comme le meilleur club du monde et de ce fait la concurrence est forte au sein de la Casa Blanca. Les Madrilènes souhaitent continuer à dominer le football européen et leur objectif et de restructurer leur effectif cet été. Le Real pourrait donc être un acteur majeur du prochain mercato estival en termes d’arrivées et de départs. De nombreux éléments ne seront pas conservés pour laisser la place à des joueurs de renom.

La situation de l’international espagnol, Marco Asensio est toujours incertaine à l’heure actuelle. L’attaquant de 25 ans veut rester au Real Madrid mais son contrat expire en juin prochain . Le triple champion d’Europe aurait demandé des garanties concernant son temps de jeu avec les Merengues après avoir perdu sa place de titulaire ces derniers mois.Carlo Ancelotti souhaiterait recruter un nouvel élément offensif pour accompagner le duo, Rodrygo-Vinicus Jr ce qui n’arrangerait pas la situation de Marco Asensio. L’international espagnol pourrait donc quitter le Real Madrid l’été prochain.

Real Madrid Mercato : Marco Asensio vers la Premier League ?

L’attaquant du Real Madrid est très courtisé sur le marché des transferts, en plus du FC Barcelone, deux clubs de Premier League seraient interessés. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Arsenal et Liverpool suivraient attentivement la situation de Marcos Asensio. Les Reds et les Gunners souhaiteraient recruter gratuitement l’ailier de 25 ans l'été prochain.

La situation contractuelle de Marco Asensio devrait lui permettre d’avoir de nombreuses sollicitations. Dès janvier, l’international espagnol pourra négocier et s’engager dans le club de son choix. Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid pourraient transmettre une nouvelle proposition de contrat à Marco Asensio après la coupe du monde. Les Merengues souhaiteraient devancer les clubs de Premier League pour éviter une surenchère.