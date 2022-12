Mercato OM : Marseille rétablit la vérité sur le départ de Luis Suarez

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 23:45

Recruté en provenance de Grenade cet été, Luis Suarez est déjà sur le départ à l’ OM. Un retour en Espagne pour le Colombien justifié.

Des mouvements sont encore attendus à l’Olympique de Marseille pour le mercato d’hiver. Si quelques renforts sont espérés par Igor Tudor, Pablo Longoria va également s’activer au niveau des départs. Dans ce sens, le club phocéen devrait se séparer de quelques éléments n’entrant plus dans les plans de jeu d’Igor Tudor. Il s’agit notamment de Gerson. Le milieu brésilien est annoncé à Flamengo son ancien club. Sauf que la formation carioca juge trop élevées les exigences financières de Marseille. Outre ce dossier, le club phocéen compte également se séparer de Luis Suarez. Arrivé de Grenade lors du dernier mercato, l’avant-centre colombien va retourner en Liga. Un prêt de Suarez avec option d’achat à Almeria est imminent.

OM Mercato : La raison du départ de Luis Suarez dévoilée

Cités par L’Équipe, les responsables marseillais ont expliqué ce départ précoce de Luis Suarez. L’avant-centre sud-américain ne répond plus aux attentes du club. Selon le board phocéen, il s’agirait même d’une nouvelle erreur de casting. En 11 apparitions, l’international colombien (4 sélections) âgé de 25 ans a inscrit 11 buts et délivré une passe décisive. Loin de satisfaire Igor Tudor. Le coach de l’ OM l’a laissé sur le banc lors des cinq dernières sorties du club provençal en Ligue 1.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible », a justifié la direction du club citée par le quotidien sportif. Recruté contre 10 millions d’euros, Luis Suarez pourrait rapporter 8 millions si son option d’achat était levée par le club de Liga. Lequel doit notamment réussir à se maintenir pour conserver le joueur prêté par Marseille.