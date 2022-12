PSG : La compo du Brésil tombe avec Neymar et Marquinhos !

Publié par Thomas le 05 décembre 2022 à 08:35

C'est le grand jour pour Tite et le Brésil, qui affrontent la Corée du Sud à 20 heures. Découvrez la compo de la Seleçao avec le retour de Neymar.

Une nouvelle compétition commence pour le Brésil qui entre en lice ce lundi pour les 8es de finale de la Coupe du Monde. L’équipe auriverde, dirigée par Tite, dresse un bilan plutôt mitigé de sa phase de groupe avec certes, deux succès précieux contre la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0) mais également une défaite contrariante lors du 3e et dernier match face au Cameroun (1-0). En parallèle, la nation aux 5 Coupes du Monde a dû composer sans son maître à jouer, l’attaquant du PSG Neymar.

Touché contre les Serbes, l’attaquant de 30 ans avait dû abandonner son équipe lors des deux derniers matches, laissant craindre une indisponibilité plus longue que prévue. Mais si quelques médias annonçaient le joueur incertain pour défier la Corée du Sud ce soir, le Parisien est finalement bien de la partie, et titulaire.

PSG : Neymar titulaire, Tite met son onze type contre la Corée

Comme le révèle les médias brésiliens TNT Sports et Ge Globo, l’ancien joueur de Santos et du Barça a réalisé l’entraînement de la veille sans pépin, se montrant très en jambes durant les exercices de conservation. Contre les Sud-Coréens, le sélectionneur de la Seleçao a donc décidé d’aligner son onze type, aperçu contre la Serbie en début de Coupe du Monde. Avec Neymar de retour, Tite replacera ainsi l’attaquant du Paris Saint-Germain dans l’entrejeu, dans un rôle de numéro 10 aux côtés de Lucas Paqueta et Casemiro. Le secteur offensif sera assuré par le trio Vinicius, Richarlison et Raphinha. En défense, l’intouchable Marquinhos débutera la rencontre au côté de son ancien coéquipier au PSG, Thiago Silva.

Compo probable du Brésil contre la Corée du Sud

Gardien : Alisson

Défenseurs : E. Militao, T. Silva, Marquinhos, Danilo

Milieux de terrain : Casemiro, Neymar, L. Paqueta

Attaquants : Raphinha, Richarlison, Vinicius

Où regarder Brésil-Corée du Sud en streaming ?

Le match entre le Brésil et la Corée du Sud, comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Monde au Qatar, est à retrouver à 20 heures sur BeIN Sports 1 et TF1 ce lundi.