PSG Mercato : Joao Félix, Campos proche d’un accord avec l’Atlético

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2022 à 23:21

C’est désormais acté à l’Atlético Madrid : Joao Félix va changer d’air. Intéressé par le profil du milieu offensif, le PSG serait proche d’un accord.

Lors d’une interview avec la chaîne espagnole TVE, Miguel Angel Gil, le principal actionnaire de l'Atlético Madrid, a officiellement scellé le sort de Joao Félix. En rupture de banc avec son coach Diego Simeone, l’international portugais de 23 ans va faire ses valises lors du prochain mercato hivernal.

« Il est le plus grand pari que le club ait fait. Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur », a avoué le dirigeant espagnol.

À la recherche d’un attaquant supplémentaire pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par le profil de l’ancien prodige du Benfica Lisbonne. Pour tenter de doubler la concurrence, Luis Campos pourrait prochainement profiter d’une belle ouverture pour faire mouche dans ce dossier.

PSG Mercato : Vers un échange entre Joao Félix et Carlos Soler ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Joao Félix se dirige tout droit vers un départ de l’Atlético Madrid dès cet hiver. Et selon les informations de Todo Fichajes, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait prendre la direction du Paris Saint-Germain dans le cadre d’un échange avec les Colchoneros. Le média espagnol explique notamment que Luis Campos aurait récemment transmis une offre aux Colchoneros pour Joao Félix, mais celle-ci aurait été jugée insuffisante. Par contre, le club madrilène verrait d’un bon œil l’idée d’un échange entre Carlos Soler et son numéro 7.

La publication ibérique croit donc savoir que le PSG pourrait se servir de cet intérêt de Diego Simeone pour le milieu de terrain espagnol de 25 ans pour réduire substantiellement le montant de l’indemnité du transfert du Golden Boy 2019. Recruté l’été dernier pour environ 20 millions d’euros en provenance de Valence, Carlos Soler pourrait ainsi retourner en Liga pour permettre au PSG de récupérer Joao Félix, qui serait également une obsession pour Unai Emery, le nouvel entraîneur d’Aston Villa. Le club anglais serait même disposé à s’aligner sur les exigences financières de l’Atlético pour le Portugais.

Affaire à suivre donc…