ASSE Mercato : Les Verts proches d'une signature en Ligue 1

Publié par Ange A. le 09 décembre 2022 à 04:51

L’AS Saint-Étienne souhaite recruter un attaquant cet hiver. L’ ASSE serait en pole pour signer un buteur en délicatesse en Ligue 1.

Lanterne rouge de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne est loin de réaliser le retour escompté dans l’antichambre de la Ligue 1. Pire, l’ ASSE dispose de la pire défense du championnat. Au vu de la crise sportive que traverse le club ligérien, des renforts sont promis à Laurent Batlles. Les dirigeants stéphanois attendraient au moins quatre signatures cet hiver pour au moins assurer le maintien en deuxième division. L’une des priorités de Saint-Étienne au mercato sera notamment de recruter un nouvel attaquant. Avec le possible départ de Jean-Philippe Krasso, son meilleur atout offensif en fin de contrat, les Verts doivent renforcer ce secteur. Comme l’indique 90Football, Sainté a des chances de frapper un joli coup en Ligue 1.

ASSE Mercato : Les Verts en pole pour le transfert d’un buteur de Ligue 1

Le média en ligne assure que l’AS Saint-Étienne tient désormais la corde pour la signature de Gaëtan Charbonnier. Âgé de 33 ans, l’avant-centre traîne son spleen cette saison avec l’AJ Auxerre. Freiné par une blessure en début de saison, il n’a disputé que six rencontres de Ligue 1 et inscrit un but. En fin de contrat à l’AJA, son avenir est d’autant menacé depuis le départ de Jean-Marc Furlan. La nomination de Christophe Pélissier aurait donné des envies d’ailleurs au buteur auxerrois. Lequel ne serait pas contre un retour en Ligue 2. La saison dernière, il avait déjà terminé deuxième meilleur de L2 avec ses 17 réalisations. Son nom avait été associé cet été à l’ ASSE sans déboucher sur sa signature.

De nouveau intéressés par Gaëtan Charbonnier, les Verts devront composer avec la concurrence d’autres rivaux de Ligue 2. Leader du championnat, Le Havre serait notamment un sérieux prétendant. Mais comme le souligne la source, « Saint-Étienne dispose bel et bien d’un réel avantage dans ce dossier ». Reste maintenant à savoir si le club ligérien parviendra à boucler ce dossier cet hiver après son échec en été.