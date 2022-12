ASSE Mercato : Négociations confirmées pour un buteur de Ligue 1

Publié par Ange A. le 12 décembre 2022 à 06:46

L’ ASSE devra composer avec une grosse concurrence pour recruter un attaquant en Ligue 1. Celui-ci est en fin de contrat avec Auxerre.

Lanterne rouge pour son retour en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va recruter cet hiver. Quatre renforts sont annoncés à l’ ASSE pour cette prochaine fenêtre des transferts. Un nouvel attaquant est notamment espéré chez les Verts. Ces derniers jours, la piste menant à Gaëtan Charbonnier a refait surface. L’avant-centre pisté par le club ligérien cet été est loin de réaliser un retour remarqué dans l’élite avec l’AJ Auxerre. Auteur de 17 buts et 7 passes décisives lors du précédent exercice en Ligue 2, l’attaquant auxerrois ne compte qu’une réalisation en six matchs dans l’élite. En fin de contrat à l’AJA, l’avant-centre de 33 ans serait même disposé à quitter le club icaunais cet hiver. Comme Sainté, Le Havre est également intéressé par son profil.

ASSE Mercato : Négociations confirmées pour Gaëtan Charbonnier

Entraîneur du Havre, leader de Ligue 2, Luka Elsner a confirmé l’intérêt du HAC pour Gaëtan Charbonnier. Le technicien slovène assure même que Le Havre a déjà entamé les négociations en vue du transfert de Charbonnier. Lequel pourrait débarquer en Normandie cet hiver comme joker médical suite à la blessure de Yann Kitala.

« Ni confiant, ni inquiet. Les discussions sont en cours, c’est un dossier difficile, l’issue n’est donc pas aisée à entrevoir. Là on est concentré sur notre quotidien, on a aussi des ressources dans l’équipe. Il n’y a donc pas de pression particulière, dans la mesure où nous ne sommes pas en position de faiblesse. Ce qui est certain, c’est qu’il va nous falloir faire évoluer le rôle du numéro 9 dans notre système », assure le coach havrais dans les colonnes de Paris-Normandie. Reste maintenant à savoir si le club normand finira par doubler les Verts et le Stade Malherbe de Caen, un autre courtisan de Charbonnier.