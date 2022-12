Stade Rennais : Une superbe nouvelle tombe avant le Shakhtar

Publié par Thomas le 13 décembre 2022 à 20:05

Futur adversaire du Stade Rennais en Ligue Europa, le Shakhtar Donetsk pourrait perdre son meilleur joueur lors du mercato hivernal.

Le compte à rebours est lancé pour le SRFC, qui se prépare à affronter le Shakhtar Donetsk en 16es de finale de Ligue Europa, le 16 février prochain. Malheureux 2es de leur groupe, les Rouge et Noir doivent passer par la case barrage pour s’assurer une place en 8es de finale de la compétition. Si Bruno Genesio et ses hommes réalisent une première partie de saison remarquable avec une série de 17 rencontres sans défaite, la pause occasionnée par la Coupe du monde mêlée à la trêve hivernale pourrait couper l’équipe bretonne dans son élan. Néanmoins, c’est bien leur futur adversaire européen qui pourrait pâtir du prochain mercato, et pour cause, leur meilleur joueur Mykhaïlo Mudryk serait sur le point de quitter Donetsk, pour une destination plus huppée.

Stade Rennais : Le Shakhtar sans Mudryk en février prochain ?

Auteur d’un début de saison XXL avec l’équipe ukrainienne, Mykhaïlo Mudryk est entré cet hiver dans le viseur de plusieurs écuries européennes parmi lesquelles Arsenal et le PSG. Avec 7 buts et 7 passes décisives en 12 rencontres de championnat ainsi que 3 réalisations en Ligue des Champions, le prodige de 21 ans semble voué à un transfert inévitable cet hiver tant sa cote est élevée. Et justement, dans cette lutte acharnée entre Gunners et Parisiens, ce sont les Anglais qui mèneraient les devants. D’après le journaliste Jeroen Stekelenburg, Arsenal aurait trouvé un accord avec le Shakhtar Donetsk pour le transfert de l’attaquant ukrainien. Mudryk devrait rallier Londres le 4 janvier prochain selon la source.

Une affaire qui pourrait rapporter un sacré pactole aux dirigeants de Donetsk, qui évoquaient récemment un prix fixé de 100 millions d’euros. « Celui qui veut signer Mudryk doit payer beaucoup d'argent, sinon notre président ne le vendra pas. Jack Grealish a été vendu pour plus de 100 millions, et le niveau de Mudryk n'est pas inférieur. » Mais ce futur transfert fait surtout les affaires du Stade Rennais, qui affrontera ainsi une équipe ukrainienne considérablement affaiblie sans sa star offensive en Ligue Europa. Pour rappel, après le match aller en terrain neutre le 16 février, le SRFC accueillera le Shakhtar au Roazhon Park une semaine plus tard, le 23 février.