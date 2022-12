Stade Rennais : Le retour d'un milieu se confirme au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 14:35

Gravement blessé en début de saison face à l'AJ Auxerre, un milieu du Stade Rennais est proche de faire son retour à la compétition.

Le bout du tunnel semble proche pour Baptiste Santamaria. Victime d'un arrachement des ligaments de la cheville droite le 11 septembre dernier contre l'AJ Auxerre, le milieu rennais avait dû subir une opération quelques jours plus tard et était annoncé indisponible jusqu'au mois de février. Mais la rééducation de l'ancien joueur du SCO d'Angers avance plus vite que prévue d'après son entourage. Le 28 novembre dernier, Baptiste Santamaria a pu reprendre la course et est parti en stage avec ses coéquipiers au Portugal.

Et si l'on en croit les propos de son entraîneur Bruno Genesio qui s'est exprimé dans un entretien pour Ouest-France, le joueur du Stade Rennais pourrait revenir dans peu de temps. "Baptiste est en avance par rapport à ce qui était prévu au départ. On verra comment réagit sa cheville." Si son retour précoce est avéré, ce serait une très bonne nouvelle pour le Stade Rennais, au vu des nombreuses échéances qui attendent les Rouge et Noir dans les prochaines semaines.

Stade Rennais : Baptiste Santamaria, plaque tournante du milieu Rouge et Noir

Arrivé au Stade Rennais à l'été 2021 en provenance du SC Fribourg, Baptiste Santamaria s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l'effectif Rouge et Noir. Lors de sa première saison au SRFC, l'ancien joueur d'Angers dispute un total de 45 matches toutes compétitions confondues, pour 2 buts inscrits et 2 passes décisives réalisées. Cette saison, Baptiste Santamaria était reparti sur les mêmes bases avec pas moins de 8 rencontres disputées jusqu'au 11 septembre. Le milieu de terrain rennais s'était même offert son troisième but sous le maillot du SRFC face à Troyes, une semaine avant sa blessure, grâce à une magnifique frappe lointaine.