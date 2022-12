FC Nantes : Déjà une déception avant la reprise de la Ligue 1

Publié par Jules le 14 décembre 2022 à 14:00

Alors que le FC Nantes réalise un début de saison très compliqué, la déception est déjà de mise avant même de reprendre le championnat de Ligue 1.

Appelé par Didier Deschamps lors du rassemblement qui précédait la Coupe du monde 2022, Alban Lafont, le portier du FC Nantes, aurait pu profiter de l'absence de Mike Maignan pour participer au Mondial au Qatar avec les Bleus. Au final, le sélectionneur a préféré l'expérience et a donc emmené avec lui deux habitués, Steve Mandanda (Rennes) et Alphonse Areola (West Ham). Un choix difficile à accepter pour l'ancien joueur du Toulouse FC.

Même si Alban Lafont souhaite le meilleur à ses compatriotes, on sent une grande frustration dans les mots du portier, qui s'est confié à Ouest-France sur cette occasion manquée. "Ce n’est pas une fin en soi. Les gardiens qui y sont méritent totalement leur place, concède le gardien du FC Nantes. Au vu de leur carrière et de ce qu’ils proposent chaque week-end, c’est juste extraordinaire. Il y a donc de la déception mais c’est surtout une source de motivation. Ça veut dire qu’il faut que je travaille encore, être encore plus performant."

FC Nantes : Malgré la frustration, Alban Lafont est à 100% derrière les Bleus

Malgré la déception ressentie par le portier des Canaris, Alban Lafont reste un fervent supporter de l'équipe entrainée par Didier Deschamps. "Je suis fan de cette équipe et de ce qu’ils proposent mais je n’ai pas envie de leur porter l’œil. C’est une équipe extraordinaire, forte sur toutes les lignes du terrain." Même si le portier du FC Nantes aurait sans doute préféré être au Qatar avec le groupe France, il suit avec attention le parcours des Bleus et aimerait les voir décrocher une troisième étoile.

Cette Coupe du monde va permettre au FCN de gagner une belle somme d'argent, notamment grâce au bon parcours de Randal Kolo Muani, qui a quitté le FC Nantes il y a moins d'un an. De son côté, Alban Lafont va continuer à travailler pour, peut-être, vivre un jour une compétition internationale avec l'Equipe de France.