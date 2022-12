ASSE Mercato : C'est fait, un buteur de L1 débarque à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 15 décembre 2022 à 17:33

Longtemps en négociation, l' ASSE est parvenue ce jeudi à finaliser la venue d'un attaquant très convoité, qui devrait débarquer ces prochains jours.

En pleine Coupe du monde, l’AS Saint-Etienne travaillait d’arrache pied ces derniers jours pour enrôler un attaquant digne de ce nom pour la deuxième partie de saison. Une mission périlleuse mais nécessaire pour aider les Verts à se maintenir en deuxième division à l’issue de l’exercice en cours. Si l’été dernier le club ligérien peinait à enrôler un N°9 et avait dû attendre les derniers jours du mercato pour recruter Ibrahima Wadji, cette fois-ci, Loïc Perrin et son staff se sont montrés plus efficaces, bouclant la venue d’un avant-centre de Ligue 1 au nez et à la barbe du Havre et du Stade Malherbe de Caen.

ASSE Mercato : Gaëtan Charbonnier va enfin s’engager à Saint-Etienne

Comme le révèle le site EVECT ce jeudi, l’ ASSE est parvenue à se mettre d’accord avec l’AJ Auxerre pour le transfert de Gaëtan Charbonnier. Longtemps la priorité de Laurent Batlles pour parfaire son attaque, le joueur de 33 ans est attendu en fin de semaine dans la Loire pour parapher son nouveau contrat. Alors que l’AJA se montrait tenace en affaire ces derniers jours, notamment après avoir appris des négociations secrètes entre Saint-Etienne et l’attaquant, tout serait rentré dans l’ordre ce jeudi, pour un montant bien inférieur aux 3 millions d’euros évoqués récemment. Selon la source, les Verts ne débourseront que 400 000 euros pour s’attacher les services du natif de Saint-Mandé, qui paraphera un bail de deux saisons et demie chez les 20es du championnat.

Malgré une crise financière toujours d’actualité, les actionnaires stéphanois avaient décidé en début de Coupe du monde de ne plus compter leur argent cet hiver pour le recrutement. Face à la situation préoccupante du club, la direction a ainsi accepté d’aggraver ses dettes pour éviter toute descente en National, qui s’avérerait dramatique. Moins en vue cette saison avec Auxerre, Gaëtan Charbonnier arrivera en qualité de joker avant la reprise du championnat et devrait être ainsi disponible pour la rencontre face à Annecy le 26 décembre.