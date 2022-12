ASSE Mercato : Après Charbonnier, une nouvelle signature se précise

Publié par Ange A. le 16 décembre 2022 à 08:03

L’ ASSE est sur le point de s’offrir un nouvel attaquant en la personne de Gaëtan Charbonnier. La signature d’un défenseur pourrait suivre.

L’AS Saint-Étienne traverse une nouvelle crise. Reléguée en Ligue 2 cette saison, l’ ASSE est loin de prétendre à un retour dans l’élite dès la saison prochaine. À défaut de se battre pour la montée, les Verts vont devoir lutter pour le maintien. Dans ce sens, Laurent Batlles attend des renforts pour réaliser une meilleure deuxième partie de saison. Le club ligérien aurait déjà bouclée une première arrivée avec la prochaine signature de Gaëtan Charbonnier. L’avant-centre de l’AJ Auxerre devrait débarquer dans le Forez contre 500 000 euros et s’engager pour deux saisons avec le club ligérien. L’attaquant de 33 ans devrait signer en tant que joker et pourrait donc être disponible dès la reprise contre Annecy le 26 décembre. Outre cette signature en attaque, Le Progrès croit savoir qu’une autre opération est en bonne voie à Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Batlles avec un autre renfort à la reprise ?

Le journal régional a fait le point concernant le retour de Faouzi Ghoulam à Saint-Étienne. L’arrière gauche algérien est libre depuis son départ de Naples cet été. Il a retrouvé l’Etrat il y a quelques jours pour entretenir sa condition physique. Le latéral a d’ailleurs disputé les deux matchs de préparation des Verts. Laurent Batlles semble satisfait des performances de Ghoulam mais ne s’emballe pas quant à sa signature. « Concernant Faouzi Ghoulam, il est dans la continuité de ce qu’on veut. Il s’entraîne et on verra ce qu’il se passera de son côté et du nôtre. Il doit prendre des décisions sur son avenir et nous aussi. On va voir comment ça évolue », a indiqué l’entraîneur stéphanois après la rencontre.

La publication régionale croit savoir que l’Algérien a des chances de signer son retour en tant que joueur. Comme Charbonnier, il pourrait même être apte dès la reprise. « Le règlement ne bloquerait pas une éventuelle qualification de Faouzi Ghoulam pour les deux derniers matches de l’année », note la source.