Mercato OM : Flamengo trouve enfin une solution pour Gerson

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2022 à 15:33

Après plusieurs échanges infructueux avec l’ OM, Flamengo ne désespère pas pour Gerson. Le club brésilien sait désormais comment boucler ce deal.

18 mois après son arrivée, l’aventure de Gerson à l’ OM touche déjà à sa fin. Et pour cause, la direction de Flamengo fait le forcing pour rapatrier son ancien meneur de jeu. Le club carioca ne cache plus son intention de récupérer l’international brésilien dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Malgré la position ferme de l’Olympique de Marseille, les Mengaos insistent jusqu’ici pour boucler cette opération au plus vite.

Récemment, la presse brésilienne révélait un rendez-vous secret entre les dirigeants de l’ OM et leurs homologues de Flamengo afin de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Gerson. Et à l’issue de cette rencontre importante, d’importantes décisions ont été prises. Les Marseillais auraient accepté de reprendre les négociations pour le départ de leur milieu offensif, tandis que de son côté, le club basé à Rio semble finalement prêt à augmenter son offre.

OM Mercato : Le plan de Flamengo pour financer l'arrivée de Gerson

Comme l’explique le journaliste brésilien Venê Casagrande, les dirigeants de Flamengo prévoient de vendre plusieurs joueurs cet hiver dans l’optique de récupérer les fonds nécessaires pour financer le transfert de Gerson. Toutefois, ces futures ventes prendront du temps. Elles devraient conclure dans plusieurs semaines. Désireux de quitter le navire marseillais le plus rapidement, Gerson devra donc patienter jusqu’à la fin du mercato hivernal avant de voir son souhait de rejoindre Flamengo s'accomplir.

En attendant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille réclameraient pas moins de 20 millions d’euros pour acter le départ de leur milieu offensif. Reste à savoir si les Mengaos parviendront à réunir un tel montant en janvier prochain. En tout cas, avec la vente de quelques joueurs, tels que Pedro Guilherme ou encore Joao Gomes fortement courtisé par Liverpool, le récent vainqueur de la Copa Libertadores espère toucher une somme s'approchant du prix à payer pour Gerson. Les semaines avenir s'annoncent très mouvementées dans ce dossier.