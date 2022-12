ASSE : Un grand absent pour la dernière des Verts contre l'ESTAC

Publié par Ange A. le 17 décembre 2022 à 08:33

L’ ASSE dispute son dernier match de préparation ce samedi contre l’ESTAC. Laurent Batlles ne pourra pas compter sur son dernier renfort.

Battue par Ajaccio lors de sa dernière sortie, l’AS Saint-Étienne termine sa préparation ce samedi. Les Verts affrontent l’ESTAC à Besançon pour leur dernier match de préparation. Laurent Batlles a convoqué un groupe constitué de 21 joueurs pour cette dernière sortie. L’ ASSE va tenter de terminer sa préparation sur une bonne note après son court revers contre le promu corse. Un penalty de Youcef Balaïli avait permis à l’ACA de l’emporter face à Sainté. Lors de sa première sortie, le club ligérien avait dominé le Grenoble Foot (3-1). Pour cette dernière affiche avant le retour de la Ligue 2, Laurent Batlles sera privé de sa dernière recrue.

ASSE : Pas de première pour Gaëtan Charbonnier contre Troyes

Tout juste recruté par l’AS Saint-Étienne, Gaëtan Charbonnier ne va pas étrenner le mythique maillot vert ce samedi. L’attaquant âgé de 33 ans est recruté en tant que joker pour le reste de la saison. Il dispose en outre d’une année optionnelle dans son contrat. Il n’a disputé que six rencontres et inscrit un but en Ligue 1 cette saison. En fin de contrat à l’AJ Auxerre, il a été recruté contre un montant estimé à 400 000 euros. Absent contre Troyes, le nouveau buteur de l’ ASSE est éligible pour les deux dernières sorties de l’année en championnat. Ce sera dès la reprise contre Annecy le 26 décembre et Caen le 30 du mois.

En difficulté en Ligue 1, Gaëtan Charbonnier sort d’une campagne prolifique en Ligue 2 la saison dernière. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les Verts ont misé sur lui. Avec ses 17 buts et 7 passes lors de la dernière campagne, il a été l’un des artisans du retour d’Auxerre dans l’élite. Sa mission sera toute autre pour les six prochains mois avec Saint-Étienne. Lanterne rouge, le club ligérien espère assurer son maintien au terme de la saison.