OL Mercato : McCourt préféré à Textor, une déclaration tombe

Publié par Dylan le 17 décembre 2022 à 13:48

L'OL devrait bientôt être cédé à John Textor d'après son président Jean-Michel Aulas. Mais l'homme d'affaires américain ne plaît pas à tout le monde.

L'OL cédé à John Textor, ce n'est plus qu'une question de temps. La déclaration de Jean-Michel Aulas, le président du club a rassuré les supporters concernant la vente. C'est un long feuilleton qui va prendre fin après des semaines de négociations et de rumeurs. Un abandon de John Textor avait été évoqué un temps par L'Équipe et d'autres médias français, mais l'OL va bien passer sous pavillon américain.

Une nouvelle qui ne plaît pas à tout le monde à Lyon. L'influenceur Zack Nani, qui a notamment mené une interview avec le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema début novembre, a analysé l'arrivée du propriétaire de Crystal Palace. Selon lui, Textor n'a pas le profil pour ramener l'OL sur le devant de la scène. Celui qui est également streamer sur Twitch s'est même permis une comparaison avec Frank McCourt, l'actuel détenteur de l'OM dans une déclaration qui ne plaira sans doute pas aux fans des Gones.

Zack Nani aurait préféré un repreneur au style Frank McCourt à l'OL

C'est dans une vidéo que l'influenceur Zack Nani s'est expliqué : « McCourt n’a jamais extrait la moindre thune du club directement et éponge à chaque fois qu’il faut éponger les bilans financiers qui sont négatifs. À Lyon il n’y a pas ça. Si John Textor avec les thunes de McCourt, venait à l’OL pour éponger les dettes et que chaque année au mercato on s’en battrait les coui****. ça serait la folie ! ».

Il a également vanté les mérites du propriétaire américain de l'OM : « Bon McCourt ne va pas éponger éternellement, mais en attendant il permet à Marseille de vivre au-dessus de ses moyens et de revenir vers le haut, c’est un mec solide » a-t-il poursuivi. Suivi par plus de 500 000 personnes sur YouTube sans compter les réseaux sociaux, ses déclarations ne devraient pas passer inaperçues à Lyon.