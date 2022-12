PSG Mercato : Une offre fabuleuse en cours pour une star mondiale

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 19:18

À quelques heures de la clôture de la Coupe du Monde, le PSG prépare son mercato hivernal. Une offre colossale serait dans les tuyaux pour une star mondiale.

Invité de l’émission Jérôme s’enflamme vendredi soir, Nasser Al-Khelaïfi a profité de son passage sur RMC pour évoquer l’avenir de ses stars Lionel Messi et Kylian Mbappé. Concernant l’attaquant argentin de 35 ans, le président du Paris Saint-Germain a notamment déclaré : « si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. Est-ce que ça va se faire ? On va voir, il reste un match. » Ce samedi, la presse italienne assure que le septuple Ballon d’Or se dirige bel et bien vers une prolongation avec les Rouge et Bleu, qui s’apprêteraient d’ailleurs à accélérer dans ce dossier.

PSG Mercato : Offre imminente pour Lionel Messi

Après une première saison compliquée en Ligue 1, Lionel Messi est désormais épanoui au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’ancien capitaine du FC Barcelone ne serait pas contre un renouvellement. Après avoir rencontré le clan Messi à Doha en marge de la Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point de transmettre son offre au capitaine de l’Albicéleste.

« Le Paris Saint-Germain fera sa proposition à Lionel Messi dans les prochaines semaines. Tous les membres du club veulent que Leo reste et continue au moins un an de plus. Messi décidera en 2023, le PSG poussera après les approches de l'Inter Miami (mais rien n'a été convenu) », explique le journaliste italien Fabrizio Romano sur sa page Twitter. Alors que Marco Verratti et Marquinhos auraient quasiment leur prolongation avec le Paris SG, Lionel Messi pourrait suivre leur exemple dans les semaines à venir.