Équipe de France : Ce coup de pression de Macron pour Deschamps

Présent en tribunes dimanche lors de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde, Emmanuel Macron a interpellé Didier Deschamps.

L’équipe de France ne réalisera pas le doublé en Coupe du monde. Dimanche, les Bleus se sont inclinés aux tirs au but face à l’Argentine après une partie indécise allant jusqu’aux prolongations. Les champions du monde en titre ont perdu leur statut au profit de leur adversaire du jour plus adroits lors de la fatidique séance. Au sortir de terrible épreuve Emmanuel Macron a lâché un message clair concernant l’avenir de Didier Deschamps. Le président de la République invite le sélectionneur national à continuer à la tête des Bleus. Le chef de l’Etat lui demande en outre de se remettre de cette désillusion. « Bien sûr que j’ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu’il poursuive ! Je lui ai dit qu’il fallait qu’il digère », a indiqué le président à RMC Sport.

Équipe de France : Deschamps lâche un premier indice sur son futur

Au sortir de cet échec, le sélectionneur national a été interrogé sur la question de son avenir. Didier Deschamps entretient le mystère à moins de deux ans de l’Euro 2024. À la tête des Bleus depuis 2012, il ne lui manque que ce sacre continental avec la sélection nationale. Il a déjà remporté la Coupe du monde et la Ligue des Nations.

« Si ça s’était bien passé, je ne vous aurais pas donné la réponse non plus. L’important c’est l’équipe de France. Elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d’année comme c’était prévu et ensuite on verra bien. Mais ce soir je n’ai pas envie de parler de ça », a confié l’ancien entraîneur marseillais au micro de TF1. Reste maintenant de quoi sera fait son avenir. Lequel sera encore débattu au retour des Bleus.