Montpellier HSC Mercato : Elye Wahi intéresse un cador de Serie A

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 03:15

Auteur d'un bon début de saison avec le Montpellier HSC, Elye Wahi, attaquant du club, intéresse plusieurs grosses écuries européennes.

Avec 6 buts inscrits et une passe délivrée en 14 matchs de Ligue 1 cette saison, Elye Wahi, attaquant du Montpellier HSC, réalise un début de saison très remarqué. À tel point qu'il est devenu l'attaquant phare du MHSC, qui a perdu, ces dernières années, Gaëtan Laborde et Andy Delort, deux buteurs qui ne sont pas facilement remplaçables. Et pourtant, à seulement 19 ans, le natif de Courcouronnes semble s'être déjà imposé comme un taulier sur le front de l'attaque montpelliéraine.

Ces performances commencent logiquement à intéresser de nombreux clubs européens, toujours friands de jeunes attaquants français, en quête du nouveau Kylian Mbappé. En plus de cela, un transfert d'Elye Wahi n'est clairement pas à exclure au Montpellier HSC, puisque le buteur de 19 ans a récemment changé d'agent pour passer avec le très réputé Jorge Mendes, ce qui n'est jamais vraiment anodin pour un jeune joueur qui commence à exploser avec son premier club.

Montpellier HSC Mercato : L'AC Milan surveille Elye Wahi de près

À en croire les informations révélées par le média italien CalcioMercato, l'AC Milan serait particulièrement intéressé par le profil d'Elye Wahi, et des contacts auraient d'ailleurs déjà été noués entre le champion d'Italie en titre et l'agent de l'attaquant du Montpellier HSC. Pour le moment, il ne s'agit que d'une piste pour Milan qui, d'après la même source, serait également séduit par Loïs Openda, du RC Lens.

L'AC Milan, qui aime visiblement faire son marché en France, pourrait donc permettre au Montpellier HSC de toucher une belle somme avec un jeune attaquant français qui peut rapporter très gros au MHSC, qui pourrait déjà gagner un peu d'argent avec le potentiel transfert de Maxime Estève.