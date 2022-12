PSG Mercato : Al-Khelaïfi prépare l’arrivée d’une star du Real

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2022 à 15:15

Après Sergio Ramos en juillet 2021, Nasser Al-Khelaïfi serait en train de préparer l’arrivée d’une nouvelle star du Real Madrid au PSG.

Après Keylor Navas et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait encore puiser au Real Madrid à l’issue de la saison 2022-2023. D’après les informations relayées ces dernières heures par le quotidien catalan Sport, le club de la capitale suivrait de très près la situation de Marco Asensio. Le média espagnol précise même que Luis Campos en personne serait venu aux renseignements et verrait en l’attaquant de 26 ans l’opportunité de récupérer un joueur libre capable d’évoluer sur le côté comme dans l’axe.

Alors que son contrat expire en juin prochain, l'ailier droit formé à Majorque devrait se trouver un nouveau point de chute puisqu’aucun accord n’a été trouvé avec la direction madrilène en vue d’une prolongation. Fan de Marco Asensio, Nasser Al-Khelaïfi aurait validé son arrivée au PSG, mais le natif de Palma ne manque de prétendants.

PSG Mercato : Marco Asensio intéresse aussi Arsenal et le Barça

Auteur d'un but en 4 matches à la Coupe du monde, Marco Asensio est l’une des rares satisfactions de l'Espagne au Qatar. Et l’ancien lieutenant de Cristiano Ronaldo pourrait aller monnayer son talent loin de la Maison-Blanche la saison prochaine. Après des mois de négociations avec ses dirigeants, le partenaire de Karim Benzema va quitter les rangs du Real Madrid en tant qu’agent libre. Une aubaine pour plusieurs clubs européens.

D’après Sport, avant le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Arsenal se sont rapprochés de son entourage pour manifester leur intérêt et évoquer une arrivée libre l’été prochain. Cependant, le PSG pourrait rafler la mise avec une proposition salariale nettement au-dessus de toute concurrence. Pour rappel, le Bayern Munich se serait aussi renseigné sur le milieu offensif espagnol et pourrait même passer à l'offensive pour tenter de le recruter dès cet hiver.