PSG Mercato : Un milieu néerlandais en route vers le Paris SG

Publié par Thomas le 23 décembre 2022 à 09:05

Durant le prochain mercato hivernal, le PSG pourrait voir débarquer dans ses rangs un milieu de terrain jugé indésirable par la direction.

Le mois janvier promet quelques surprises du côté du Paris Saint-Germain. En quête de renforts pour la deuxième partie de saison, le club de la capitale pourrait également hériter de certaines pièces indésirables, de retour de prêt. C'est le cas notamment du milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, cédé l’été dernier à l’AS Rome pour une saison. En grandes difficultés avec le PSG, l’ancien joueur de Liverpool comptait se relancer sous les ordres de José Mourinho mais avait été barré par une grave blessure au tibia. S’il a récemment refoulé les terrains, le milieu de terrain de 32 ans pourrait prochainement faire son retour à Paris.

Comme le révèle le journal Il Tempo, le directeur sportif de la Roma se serait déplacé en France ces derniers jours pour discuter avec les dirigeants du PSG. L’objectif des Giallorossi serait de rompre le prêt de Wijnaldum cet hiver pour ne pas avoir à payer l’option d’achat fixée par les Parisiens, à hauteur de 8 millions d’euros. Mais Paris, qui ne souhaite pas revoir son indésirable, pourrait toutefois négocier une baisse de ce montant et convaincre l’équipe italienne de conserver le joueur néerlandais sur le long terme. Si Rome ne pense pas, pour l’instant, recruter définitivement Wijnaldum, les dirigeants de la Louve pourraient accepter un transfert pour un montant de 5 millions d’euros. La balle est donc dans le camp du PSG.

PSG Mercato : La traversée du désert se poursuit pour Wijnaldum

Arrivé lors de l’été 2021 au Paris SG avec l’étiquette de cadre du milieu de terrain, Georginio Wijnaldum a livré une saison fantomatique sous les ordres de Mauricio Pochettino, perdant rapidement sa place dans l’entrejeu. Courtisé par Newcastle l’hiver dernier, le joueur avait finalement fait le choix de rester au PSG pour s’y imposer. En vain, puisque 6 mois plus tard, le natif de Rotterdam avait été placé sur la liste des indésirables et avait été prêté à l’AS Rome. S’il pensait voir sa mauvaise passe se stopper en Italie, le milieu a fait les frais d’une lourde blessure, le privant de la quasi-totalité de la première partie de saison (1 seule rencontre de Serie A disputée). En plus de Wijnaldum, le PSG pourrait également voir revenir d'autres Parisiens prêtés cet été, comme Leandro Paredes.