Stade Rennais : Une surprise se profile pour le mercato du SRFC

Publié par Ange A. le 26 décembre 2022 à 00:11

Après sa préparation réussie en marge de la reprise du championnat, une tendance se dégage pour le mercato d’hiver du SRFC.

Le Stade Rennais a été reçu trois sur trois lors de sa préparation cet hiver. Le SRFC a remporté tous ses matchs test et peut entrevoir un retour en Ligue 1 sous de bons auspices. Troisième de Ligue 1, Rennes se déplace sur la pelouse du Stade de Reims jeudi pour la 16e journée du championnat. Pour cette affiche, le club breton devrait se passer de Désiré Doué et Lorenz Assignon. En revanche, Bruno Genesio devrait pouvoir compter sur Warmed Omari. Remis d’une pubalgie, le défenseur central est de nouveau apte à la compétition. Aligné lors des matchs de préparation, il n’avait plus joué depuis mai. Comme Omari, Santamaria est déjà sur le retour. En marge de la reprise du championnat, But Football a lâché un indice sur le recrutement de renforts à Rennes cet hiver.

Stade Rennais Mercato : Vers un hiver calme au SRFC

Le mercato du Stade Rennais devrait être calme dans le sens des arrivées notamment. Le SRFC pourrait perdre quelques éléments cet hiver. Son capitaine Hamari Traoré et Adrien Truffert suscitent des intérêts sur le marché des transferts. Le Corriere dello Sport a de nouveau confirmé un intérêt de l’Inter Milan pour le latéral gauche rennais. Outre ces deux cadres, Bruno Genesio pourrait déjà enregistrer le départ de Joe Rodon. Le défenseur central gallois est prêté avec option d’achat cette saison par les Spurs de Tottenham.

Président du club breton, Olivier Cloarec avait déjà annoncé la couleur concernant cette prochaine fenêtre des transferts. « Un mercato reste un mercato. Normalement, il devrait être assez stable. Mais il y a quelque chose qu’on ne maitrise pas, c’est la coupe du Monde. Logiquement, nous ça ne devrait pas bouger beaucoup, en tout cas je le souhaite », indiquait-il.