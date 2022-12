FC Nantes : Nicolas Pallois affiche de grandes ambitions

Publié par Jules le 28 décembre 2022 à 02:35

Tandis que le FC Nantes va lutter pour son maintien cette saison, Nicolas Pallois, défenseur central des Canaris, a affiché ses ambitions.

Présent en conférence de presse avant la rencontre qui oppose le FC Nantes à l'ESTAC ce mercredi, Nicolas Pallois s'est exprimé sur les ambitions des Canaris cette saison. Tandis que le FCN va devoir lutter pour son maintien jusqu'à la fin de la saison, le défenseur central est conscient de la situation urgente du club, 15e de Ligue 1, et qui doit rapidement engranger des points afin de prendre un peu d'avance sur ses concurrents directs en bas de tableau.

Malgré le fond de jeu souvent très pauvre du FC Nantes, Nicolas Pallois sonne la révolte et veut remporter des matchs pour éviter une fin de saison très compliquée pour les Canaris. "Je pense que dans la situation où on est, chacun doit faire plus. Il faut mettre des buts et il faut bien défendre, être efficaces dans les deux surfaces. Aujourd’hui même si on ne joue pas très bien on doit gagner à tout prix. [...] On est dans le bas du classement et on fait partie de ceux qui ont besoin de points donc on va tout faire pour en prendre."

FC Nantes : Les Canaris en ordre de bataille avant l'ESTAC

Le match qui se joue ce mercredi contre Troyes risque d'être essentiel pour la suite de la saison du FC Nantes. En effet, les Canaris sont actuellement bloqués à la 15e place de Ligue 1 et affrontent un concurrent direct pour le maintien. Alors que le FCN attend au moins trois renforts pour le prochain mercato, ils devront, pour le moment, se contenter des forces en présence pour ce match contre l'ESTAC.

Comme l'explique Nicolas Pallois, le FC Nantes a fait une grosse préparation durant la trêve afin d'être en forme dès la reprise contre l'ESTAC ce mercredi. "On s’est bien préparé pendant trois semaines/un mois. Là, il faut juste penser à gagner. [...] Je pense qu’une petite série nous ferait du bien. Tous les joueurs ont en tête qu’il faut jouer, on s’est bien préparé pour le déplacement à Troyes et la réception d’Auxerre. Tout le monde va répondre présents."