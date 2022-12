Reims-Rennes : Un retour se confirme au Stade Rennais, la compo !

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 14:34

Pour la reprise du championnat à Reims, le Stade Rennais enregistre un retour de taille en défense. Voici la compo du SRFC.

C'est une nouvelle saison qui commence pour le Stade Rennais. Jeudi soir, les hommes de Bruno Genesio se déplacent à Auguste Delaune pour affronter le Stade de Reims, un adversaire dont se méfie tout particulièrement l'entraîneur du SRFC d'après ses propos en conférence de presse, mardi. "Je trouve qu’ils ont un projet de jeu ambitieux et très intéressant. C’est une équipe qui fait beaucoup de nuls, difficile à bouger chez elle, qui a des principes bien ancrés depuis quelque temps, qui a fait de bons matchs contre les grosses équipes du championnat. Un peu comme tous les matchs de Ligue 1, ce sont toujours des matchs difficiles."

La saison dernière, le Stade Rennais s'était fait peur sur la pelouse rémoise. À la 58e minute de jeu, les Rouge et Noir menaient 3-0, mais se sont effondrés dans la dernière demi-heure, en concédant deux buts, pour finalement s'imposer 3-2. Jeudi, il faudra réussir à avoir une régularité tout le long de la rencontre pour espérer être la première équipe à battre le Stade de Reims depuis que Will Still en est l'entraîneur.

Reims-Rennes : Warmed Omari fait son grand retour au SRFC

C'est la grande nouvelle qu'a annoncé Bruno Genesio lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Outre le retour prématuré de Steve Mandanda qui sera du voyage à Reims, un autre joueur du Stade Rennais fait son grand retour avec le SRFC en compétition officielle, il s'agit de Warmed Omari.

Absent depuis le mois de mai suite à une intervention chirurgicale, le jeune défenseur Rouge et Noir a fait son retour avec ses coéquipiers durant la trêve. Performant lors des matches amicaux, Warmed Omari va retrouver la Ligue 1 jeudi, et pourrait même être titularisé d'entrée dans la défense du Stade Rennais.

La compo probable du Stade Rennais à Reims :

Gardien : S.Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, A. Theate, A. Truffert

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, L. Ugochukwu, F. Tait, M. Terrier

Attaquants : A. Kalimuendo, A. Gouri