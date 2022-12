OM Mercato : Un concurrent inattendu débarque pour Jérémie Boga

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2022 à 15:26

Jérémie Boga a la cote sur le marché des transferts. Si l’ OM souhaite le recruter, l'attaquant de l'Atalanta Bergame accumule toutefois les prétendants.

Lorsqu'il s’engageait à l’Atalanta Bergame en janvier 2022 après avoir réalisé des performances remarquables à Sassuolo, Jérémie Boga nourrissait de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Sauf que moins d’un an après son arrivée en Lombardie, les choses ne se passent pas comme il l’espérait. L’international ivoirien doit se contenter d’un faible temps de jeu sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Depuis l’entame de la saison, Jérémie Boga n’a disputé que six petites rencontres de Serie A, pour aucune titularisation. Ce traitement est devenu difficile à supporter pour l’ancien joueur du Stade Rennais, qui souhaiterait changer de club au plus vite.

Alerté par ses velléités de départs, l’ OM s’est rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets. Il faut dire que l’Olympique de Marseille est un vieux prétendant de Jérémie Boga. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, apprécie particulièrement le profil du joueur de 25 ans. Il avait déjà tenté de le recruter à l’été 2021, sans succès. Après une première tentative manquée, les Phocéens seraient donc prêts à revenir à la charge pour sa signature. L’Olympique de Marseile se serait même récemment renseigné sur sa disponibilité et envisagerait de passer à la vitesse supérieure pour son transfert. Sauf que le club phocéen devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive.

OM Mercato : L'offre de Bournemouth pour Jérémie Boga

Après Leicester City, Valence et la Fiorentina, un nouveau courtisan vient de se manifester. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Bournemouth aurait entamé des démarches concrètes pour signer l'ancien ailier de Chelsea. La source précise que le 14e de Premier League souhaiterait s’attacher les services de Jérémie Boga sous la forme d’un prêt dès cet hiver. Une proposition qui ne semble pas vraiment déplaire aux dirigeants de l’Atalanta Bergame. Dans le même temps, les autres prétendants n’ont pas encore dit leur dernier mot pour son transfert et devraient rapidement formuler une offre pour récupérer le joueur.

Mis à part l’ OM, la Viola pousse aussi ses pions pour s’attacher les services de l’international ivoirien dès l'ouverture du mercato hivernal. C’est donc une grosse bataille qui se dessine pour le natif de Marseille. En tout cas, de son côté, le principal concerné ne se ferme aucune porte pour la suite de sa carrière.