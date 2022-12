OL : Une nouvelle menace plane pour le mercato de Lyon

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 06:06

Alors que des recrues sont attendues à l’ OL cet hiver, un désaccord pourrait compromettre le renforcement de l’effectif professionnel.

L’Olympique Lyonnais a signé une victoire sur le Stade Brestois (4-2) pour son retour en Ligue 1. Laurent Blanc entend enclencher une meilleure dynamique pour la deuxième moitié de saison. Le nouvel entraîneur de l’ OL espère notamment des renforts pour opérer la remontada tant attendue chez les Gones au classement. Le club rhodanien ne pointe qu’à la 8e place malgré son carton. Avec le rachat des parts du club par John Textor, Lyon va disposer d’une belle enveloppe pour recruter. Un chèque de près de 60 millions d’euros serait promis pour le recrutement suite à cette vente. Le nouveau coach lyonnais aurait déjà ciblé des profils bien établis pour renforcer son effectif. Seulement, il se heurterait à un obstacle en interne.

OL Mercato : Des tensions entre Blanc et Cheyrou à Lyon ?

Selon les informations de Foot Mercato, un désaccord existerait entre Laurent Blanc et Bruno Genesio. Le site spécialisé indique que l’entraîneur et le patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais ne seraient pas en accord sur les profils des joueurs ciblés pour le mercato. Le coach de l’ OL voudrait signer un nouveau défenseur central droit et une doublure à Malo Gusto sur le couloir droit. Seulement, les profils des joueurs proposés par son collaborateur ne font pas les affaires du successeur de Peter Bosz. Lequel aurait recalé deux défenseurs expérimentés évoluant en Premier League. Reste maintenant à savoir si les deux hommes parviendront à s’accorder lors de ce mercato.

Surtout qu’il faudra non seulement recruter pour renforcer l’équipe mais éventuellement pour compenser des départs. En fin de contrat, Houssem Aouar et Moussa Dembélé pourraient quitter l’ OL cet hiver. Il en est de même pour Malo Gusto. Le latéral aurait désormais la cote en Angleterre. Des intérêts de Manchester United et Newcastle pour le Baby-Gone sont évoqués.