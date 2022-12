Stade Rennais : Un cadre du SRFC ne mâche pas ses mots après Reims

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 13:41

À l'issue de la défaite du Stade Rennais à Reims, un cadre du SRFC a eu des mots forts au micro de Prime Video. On fait le point.

La reprise du championnat ne s'est pas vraiment déroulée comme prévue pour le Stade Rennais. En déplacement sur la pelouse d'Auguste-Delaune pour y affronter le Stade de Reims, les Rouge et Noir sont passés complètement à côté de leur match. Dès les premières minutes, le Stade Rennais est pris à la gorge par une pressante équipe rémoise, avant d'être logiquement cueilli à froid par Folarin Balogun au bout de 6 minutes de jeu. Mais l'ouverture du score précoce des Champenois ne fait pas l'effet d'un électrochoc ches les Rennais, bien au contraire.

À la 22e minute de jeu, c'est Alexis Flip qui trompe Steve Mandanda d'une magnifique demi-volée, qui permet au Stade de Reims de faire le break. Malgré une réduction de l'écart d'Arthur Theate en toute fin de première période, le Stade Rennais ne parviendra pas à revenir lors du second acte et encaissera un troisième but en fin de match pour s'incliner 3-1 à Reims. Avec cette défaite qui met fin à une série d'invincibilité de 17 matches, le Stade Rennais perd sa place sur le podium au profit de l'OM.

Stade Rennais : Hamari Traoré n'a pas apprécié la prestation du SRFC

Interrogé au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, le capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré n'a pas fait dans le détail pour qualifier la prestation du SRFC. " Ils ont été meilleurs. Techniquement on était pas bons, dans les duels on était zéro. Ils ont mérité leur victoire, nous on a été catastrophiques. En deuxième mi-temps on a essayé de faire mieux mais il manquait beaucoup de choses dans la dernière ligne. Il faut bien travailler et réagir dès lundi." Le prochain rendez-vous du Stade Rennais arrive déjà dans 3 jours avec la réception de l'OGC Nice au Roazhon Park, et il faudra montrer un bien meilleur visage pour espérer l'emporter.