OGC Nice Mercato : Le Gym pourrait perdre un cadre cet hiver !

Publié par Thomas G. le 30 décembre 2022 à 16:38

Étincelant depuis le début de la saison, un grand espoir français pourrait quitter l'OGC Nice pour s'engager en Premier League.

Après une première partie de saison compliquée, l'OGC Nice a obtenu un point à domicile face au Racing Club de Lens. Les Aiglons sont toujours 9es de Ligue 1 à 9 points des places européennes. Distancés par les équipes de tête, les hommes de Lucien Favre souhaiteraient se relancer lors du déplacement à Rennes ce lundi. Pour cette rencontre, l'OGC Nice pourra compter sur Khephren Thuram qui est l’un des meilleurs niçois cette saison. Le milieu de 21 ans s’est rendu indispensable devenant un titulaire indiscutable pour Lucien Favre. Pisté par les plus grands clubs européens, la saison dernière, l’international espoir français avait décidé de rester en Côte d'Azur pour poursuivre sa progression.

Les mauvais résultats du Gym pourraient toutefois changer la donne et Khephren Thuram pourrait finalement quitter l’OGC Nice. Cette saison, l’ancien monégasque a confirmé les attentes placées en lui et ces prestations continuent d’attirer de nombreux clubs.

Les dirigeants de l'OGC Nice souhaitent se qualifier pour une coupe d’Europe l’an prochain afin de continuer leur projet. Une qualification pour une compétition européenne pourrait convaincre Khephren Thuram de rester à Nice une saison supplémentaire. Reste à savoir si les Niçois réussiront à rejoindre le wagon de tête.

OGC Nice Mercato : Khephren Thuram pisté en Premier League

À quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, le dossier Khephren Thuram aurait connu un nouveau rebondissement. Selon les informations du Daily Mail, Newcastle et Chelsea seraient intéressées par le jeune espoir français. Les Magpies et les Blues seraient disposés à investir 40 millions d’euros pour convaincre l'OGC Nice cet hiver.

Les Aiglons pourraient donc perdre un cadre lors du mercato hivernal et de nouveau être affaiblis. Les dirigeants de l'OGC Nice vont devoir prendre une décision concernant l’avenir du milieu de terrain qui pourrait être ouvert à l’idée d’un départ. Un transfert cet hiver pourrait permettre à l’international espoir de rejoindre une formation plus huppée et se rapprocher de l’Équipe de France.