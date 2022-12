PSG Mercato : Surprise, le Real Madrid veut rapatrier Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 30 décembre 2022 à 20:41

En fin de contrat en juin avec le PSG, Sergio Ramos est associé au club saoudien d’Al-Nassr. Mais le Real Madrid penserait aussi à son ancien capitaine.

Après une première saison compliquée en Ligue 1 après son arrivée gratuite en provenance du Real Madrid à l’été 2021, Sergio Ramos a retrouvé son niveau pour sa seconde année sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Auteur de solides prestations, l’international espagnol de 36 ans intéresse Al Nassr, qui serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Tout proche de boucler la signature de Cristiano Ronaldo, le club entraîné par Rudi Garcia aimerait convaincre Ramos de retrouver son ancien partenaire. Et éventuellement N'Golo Kanté et Sergio Busquets. Pour autant, le Champion du monde 2010 a d’autres plans pour la suite de sa carrière et son club de coeur, le Real Madrid, pourrait lui permettre de les réaliser.

PSG Mercato : Sergio Ramos de retour au Real Madrid ?

Si le Paris Saint-Germain négocie avec certains cadres de l’effectif de Christophe Galtier, aucune offensive n’aurait été lancée pour Sergio Ramos. Une situation qui agacerait déjà le clan du joueur. Un départ pour le Golfe pourrait donc être possible, mais le Real Madrid se serait également rapproché du frère et agent de son ancien capitaine. En effet, à en croire les dernières informations relayées par le média El Nacional, Florentino Pérez aurait personnellement appelé René Ramos pour lui fait savoir que les portes de la Maison-Blanche étaient toujours ouvertes pour son client.

Cependant, le président du club madrilène y aurait mis une énorme condition : en cas de retour pour Ramos, ce ne sera pas pour intégrer l’équipe de Carlo Ancelotti, mais pour intégrer l’organigramme et devenir ambassadeur du club, ou faire partie du conseil d’administration. De son côté, le partenaire de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne songe pas encore à la retraite et compte au moins jouer jusqu’en 2024.