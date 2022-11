OGC Nice Mercato : Une signature officialisée en défense

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 23:11

L’ OGC Nice a bouclé une belle opération en défense. Dimanche soir, l’OGCN a confirmé la prolongation d’un de ses cadres.

Au sortir du match nul de l’ OGC Nice à Lyon (1-1), Lucien Favre n’a pas caché son agacement sur les questions liées à son avenir et sur le mercato. Il faut dire que le finaliste malheureux de la dernière édition de la Coupe de France réalise un début de saison loin des attentes. L’OGCN ne pointe qu’à la 9e place après 15 journées de championnat. Alors que de possibles renforts peuvent débarquer en Côte d’Azur cet hiver, la direction du Gym a frappé un premier coup en interne. Dimanche soir, les Aiglons ont en effet annoncé la prolongation du contrat de Jean-Clair Todibo. Le défenseur central âgé de 22 ans est désormais lié au club azuréen jusqu’en 2027.

OGC Nice Mercato : Jean-Clair Todibo prolonge avec le Gym

Jean-Clair Todibo a débarqué en prêt à l’ OGC Nice en février 2021. Il a définitivement été recruté l’été suivant contre 8,5 millions d’euros. Aux côtés de Dante, l’ancien Toulousain s’est imposé comme l’un des cadres de la défense de l’OGCN. Cette saison il a d’ailleurs disputé tous les matchs du Gym en tant que titulaire. Le natif de Cayenne n’a manqué que trois matchs en raison de suspension. Il totalise 77 apparitions pour deux buts inscrits. Tout juste prolongé, l’ancien Barcelonais n’a pas caché sa fierté et ses objectifs avec le club azuréen.

« Le projet était déjà très ambitieux à mon arrivée, on sent qu’il cherche encore à passer un cap supplémentaire. Ça me conforte dans ma position. Je prends énormément de plaisir, et je suis là pour grandir […] Je suis très content, très fier. Ici, je me sens chez moi », a notamment confié le défenseur central cité par le communiqué du club.