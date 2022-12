ASSE : Un buteur interpelle le coach de Saint-Etienne après Caen

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2022 à 12:31

Sur le banc de touche de l’ ASSE au coup d’envoi du match contre le SM Caen, Jean-Philippe Krasso a transmis un message fort à Laurent Batlles.

Meilleur buteur de l’ ASSE (8 buts en 14 matchs de Ligue 2 cette saison), Jean-Philippe Krasso n’était pas titulaire lors de la réception du Stade Malherbe de Caen (1-1), vendredi à Geoffroy-Guichard. Laurent Batlles lui a préféré Gaëtan Charbonnier en pointe de l’attaquant stéphanoise. Ce dernier a renforcé l’équipe de l’AS Saint-Etienne officiellement le 16 décembre, comme joker.

C’est d’ailleurs l’avant-centre recruté à l’AJ Auxerre qui a égalisé pour les Verts, dans le temps additionnel (1-1, 90e+2). À la grande satisfaction de Laurent Batlles : « Gaëtan Charbonnier a été important, il a su mobiliser tout le monde, faire monter le bloc équipe. Dans le jeu, il n'est pas à 100%, mais il se crée des occasions et cadre souvent. Il avait déjà fait une entrée très satisfaisante à Annecy. »

ASSE : Jean-Philippe Krasso veut être associé à Gaëtan Charbonnier

Il faut noter que l’arrivée Gaëtan Charbonnier (34 ans) n’est pas bon signe pour Jean-Philippe Krasso (25 ans). Il est en fin de contrat à l' ASSE en juin et refuse de prolonger son bail. Entré en jeu à la 60e minute, alors que les Stéphanois étaient menés depuis la 17e minute, l’avant-centre ivoirien n’a pas été décisif. Néanmoins, il apprécie son association avec Gaëtan Charbonnier en attaque. « J’aime bien jouer avec toutes sortes de joueurs. Je connaissais déjà ‘’Charbo’’ avant son arrivée ici. Je connais un peu son jeu. À force de s’entrainer ensemble, il y a une affinité. Je pense qu’on peut faire une bonne association, même si je ne sais pas comment le coach va gérer les compositions d’équipe », a indiqué Jean-Philippe Krasso.

« Si je dois plus décrocher ou si je dois plus jouer dans la profondeur, je m’adapterai. Ça fait une solution en plus pour l’équipe devant, jouer ensemble est une possibilité », a-t-il rassuré pour finir. Un message clair envoyé à l’entraineur de l' ASSE.