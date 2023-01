Obsèques de Pelé, le PSG dit non à Neymar, la raison !

Publié par Gary SLM le 02 janvier 2023 à 18:16

Le Roi Pelé est mort et Neymar (PSG) ne sera pas au Brésil pour les hommages. Le Paris SG n’a pas autorisé le joueur à voyager au Brésil.

Le Roi Pelé est décédé jeudi dernier, laissant derrière lui sa mère de plus de 100 ans et un peuple affligé par sa disparition. Les hommages pleuvent de partout et Neymar, son jeune compatriote qui vient de battre son record de buts lors de la coupe du Monde au Qatar n’a pas été en reste. L’attaquant du PSG devait même se rendre au Brésil pour participer à ses obsèques, mais il est finalement resté à Paris.

Neymar à l’entraînement avec les joueurs du PSG

En effet, plusieurs rumeurs relayées sur des télévisions françaises annonçaient le footballeur brésilien déjà dans son pays. Selon ces sources, l’attaquant du PSG aurait été autorisé par ses dirigeants à retourner au Brésil pour y rendre hommage à Pelé. Mais dans les faits, Neymar, suspendu pour le match d’hier qui a opposé le RC Lens au PSG, n’a pas bougé de France. Il est bien resté à Paris où il a participé à la séance d’entraînement de ce lundi.

Selon le journal Le Parisien, c’est le Paris SG qui n’aurait pas accepté de laisser Neymar rentrer dans son pays pour honorer la légende du foot. Malgré son immense respect pour Pelé, qui l’avait désigné comme son successeur, le joueur parisien suivra depuis sa télé les hommages qui seront rendus à son idole.

Pourquoi Neymar n’est pas aux obsèques de Pelé ?

Neymar n’est pas aux obsèques du Roi Pelé pour plusieurs raisons. Sur le plan sportif, le PSG, qui vient de subir un revers 3-1 sur le terrain du RC Lens, doit mobiliser ses troupes pour éviter une nouvelle défaite en Coupe de France et en Ligue 1. Avec les conséquences des absences de Neymar et Lionel Messi à Bollaert, Christophe Galtier n’a pas envie de se risquer à un nouveau revers.

Les déclarations de l'entraîneur du club parisien concernant ses Mondialistes Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, ménagés pour le match de Coupe de France face à Châteauroux, justifient en partie cette décision. Neymar devient pratiquement indispensable vendredi prochain. Le laisser faire un long voyage au Brésil pour les obsèques de Pelé l’exposerait à des blessures et de la fatigue.

L’autre raison est que Neymar n’a pas une bonne relation avec le public brésilien en ce moment. Même si la Coupe du monde a un peu rapproché les fans du joueur, son penchant pour l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro passe mal au sein de la classe populaire brésilienne. L'adversaire de Jair Bolsonaro, Lula, de nouveau Président du Brésil, est attendu à la cérémonie des obsèques de Pelé. Ses partisans pourraient tenter de s'en prendre à la star du PSG si elle venait à se pointer à ces obsèques.

Le buteur parisien soulagé par la décision du Paris Saint-Germain ?

C’est donc en partie pour protéger Neymar d’un risque de débordement que le Paris Saint-Germain a invalidé l’idée de son voyage au Brésil. La photo du joueur à l’entraînement ce midi ne montre aucun signe de tensions avec le club. Il est donc probablement d’accord pour rester en région parisienne pour préparer les prochains objectifs de la saison qui sont le titre en Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions.