PSG Mercato : C’est bouclé pour une signature imminente en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 15:08

Quelques jours après la prolongation de Marco Verratti jusqu’en juin 2026, le PSG serait sur le point de faire une nouvelle annonce.

Sacré à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lionel Messi signe son retour au Paris Saint-Germain ce mardi. Selon son entourage, l’attaquant de 35 ans aborde la deuxième partie de saison avec le plein de motivation. Désormais libéré et épanoui dans la capitale française, l’ancien capitaine du Barça ambitionne maintenant d’aller chercher la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu.

Arrivé gratuitement en août 2021, Lionel Messi est conscient qu’aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, tous les rêves sont permis et que s’il continue d’afficher des statistiques aussi brillantes, avec notamment 12 buts et 14 passes décisives en 19 matches, toutes compétitions confondues, sa saison pourrait être historique et un huitième Ballon d’Or pourrait lui tomber dans les bras. D’après les informations de la presse espagnole, la Pulga aurait donc décidé de rester et poursuivre l’aventure avec le PSG, qui s’apprêterait à annoncer sa prolongation de contrat.

PSG Mercato : Accord total entre Lionel Messi et le Paris SG

Si Marquinhos a récemment indiqué qu’il espérait rapidement parapher son nouveau bail avec le Paris Saint-Germain, tout indique aujourd’hui que Lionel Messi pourrait bien précéder le défenseur central brésilien dans les officialisations. En effet, le quotidien madrilène Marca assure ce mardi que malgré les différentes rumeurs l’envoyant au FC Barcelone ou encore à l’Inter Miami, Messi voulait rester au Paris SG. Dans les prochains jours, le protégé de Christophe Galtier concrétisera définitivement un accord dont il a déjà discuté avec les dirigeants du club de la capitale. La source ibérique précise même que l’annonce de la prolongation du natif de Rosario jusqu’en 2024 est imminente et devrait arriver cette semaine.

« Il y aura une prolongation imminente (cette semaine) du contrat du champion du monde avec le PSG pour une saison de plus, soit jusqu’au 30 juin 2024. Leo Messi veut étendre sa présence dans l’élite et dans les prochains jours, avec son retour à l’entraînement avec l’équipe parisienne, il concrétisera définitivement un accord dont il a discuté avec les dirigeants du PSG. Si rien ne change, cette semaine la prolongation sera annoncée », explique le média sportif. Attendu à Paris cet après-midi, Lionel Messi aura donc l’occasion de finaliser ce dossier avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.