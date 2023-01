PSG Mercato : Un gros dossier en attaque proche d'être réglé

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2023 à 10:51

Avec le retour de Lionel Messi, le conseiller football du PSG, Luis Campos, s’apprête à régler l’un des plus gros dossiers du club de la capitale.

En discussion depuis de longues semaines déjà, le Paris Saint-Germain et Lionel Messi devraient avancer dans les négociations pour une prolongation de contrat dans les prochains jours. Satisfait de la deuxième saison que réalise la star argentine de 35 ans, le club de la capitale française a tout fait pour la convaincre de poursuivre l’aventure en Ligue 1. Mais il faudra encore patienter un peu avant de voir le dénouement de ce dossier.

PSG Mercato : Encore quelques détails à régler avec Messi

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi devrait, sauf revirement de dernière minute, parapher un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Après son sacre à la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or a repris le chemin de l’entraînement au Camp des Loges ce mercredi. L’occasion pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de passer à la vitesse supérieure dans cette affaire. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe note toutefois qu’il y a encore quelques détails à régler entre les deux parties, même si les décideurs parisiens restent assez optimistes.

« Les deux parties sont d’accord pour aller au-delà du 30 juin. Les négociations entamées en 2022 et qui n’ont pas avancé depuis vont reprendre. On doit régler des petits détails, dit-on au PSG. Mais ils ont leur importance », explique le quotidien sportif. Toujours selon la même source, lesdits détails porteraient sur la durée du contrat et le salaire du jour.

Le champion de France en titre, lui, espère conclure ce dossier avant la fin du mercato hivernal. En Espagne, le Mundo Deportivo rapporte ce jeudi que le PSG prépare une cérémonie en l’honneur de la Coupe du monde remportée par Lionel Messi avec l’Argentine. L’ancien capitaine du Barça devrait ainsi être célébré par le Parc des Princes lors de la réception d’Angers mercredi prochain, à 21h.