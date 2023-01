FC Barcelone Mercato : Un roc de Bundesliga plaît au Barça

Publié par Thomas G. le 06 janvier 2023 à 11:35

Bien décidé à remplacer Gerard Piqué, le FC Barcelone multiplie les pistes ces dernières semaines pour dénicher la perle rare.

Depuis le départ à la retraite de Gerard Piqué, le FC Barcelone est affaibli en défense. Xavi souhaite que sa ligne défensive soit renforcée l’été prochain avec l’arrivée d’un défenseur expérimenté. L’entraîneur espagnol a précisé à ses dirigeants que la priorité était de recruter un défenseur axial capable de jouer à gauche. En plus du départ du champion du monde 2010, Xavi ne serait pas satisfait des performances de l’international espagnol Eric Garcia. L’ancien défenseur de Manchester City ne parvient pas à s’imposer depuis l’intronisation de Xavi et son statut a évolué ces derniers mois. Eric Garcia est désormais derrière Andreas Christensen, Ronald Araujo et Jules Koundé dans la hiérarchie des défenseurs.

Dans cette optique, la cellule de recrutement du FC Barcelone s’active en coulisse pour trouver des défenseurs susceptibles d’apporter une plus-value. Les Blaugranas font toujours face à une crise économique depuis l’élimination prématurée en phases de poule de la Ligue des Champions. Ces soucis financiers obligent le Barça à trouver des solutions alternatives pour continuer à se renforcer. Les dirigeants du FC Barcelone veulent poursuivre leur projet en recrutant plusieurs joueurs en fin de contrat pour éviter de payer des indemnités de transfert. Cette semaine, les Blaugranas ont notamment réactivé la piste Inigo Martinez.

FC Barcelone Mercato : Le Barça s’intéresse à Evan Ndicka

L’international espagnol n’est pas le seul défenseur central gaucher qui intéressait le FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le Barça est également attentif à la situation d’Evan Ndicka (23 ans). Le défenseur de l’Eintracht Francfort est également en fin de contrat en juin prochain et son profil ferait l’unanimité au FC Barcelone.

Cette saison, Evan Ndicka s’est révélé au grand public grâce à de très bonnes prestations en Ligue des Champions. Les performances du roc de l’Eintracht Francfort ne sont pas passées inaperçues. La Juventus, Arsenal, le FC Séville, l’AC Milan, Newcastle et Manchester United seraient également intéressés par son profil. Reste à savoir si le FC Barcelone parviendra à trouver les bons arguments pour convaincre Evan Ndicka qui est libre de négocier depuis le 1er janvier.