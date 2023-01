Mercato OM : C’est décidé, un avant-centre s’éloigne de Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 18:55

Après Marcus Thuram enclin à rejoindre le PSG, l’ OM se voit à nouveau renvoyer dans les cordes par l’une de ses cibles en attaque.

L’ OM réalise un bon retour à la compétition après la trêve occasionnée par la Coupe du monde. Le club phocéen occupe actuellement la troisième place de Ligue et reste sur une série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Pour entretenir cette bonne dynamique et aider Igor Tudor à atteindre les objectifs fixés, la direction de l’ OM compte lui offrir de nouveaux renforts lors de ce mercato d’hiver. D’ailleurs, le club phocéen est sur le point de boucler sa première recrue hivernale en la personne de Ruslan Malinovskyi. Après d’intenses négociations avec l’Atalanta Bergame, l’ OM est finalement parvenu à trouver un accord pour son transfert.

Le milieu de terrain ukrainien est arrivé ce lundi dans la cité phocéenne afin de passer la visite médicale. Il signera dans la foulée son nouveau contrat avec l’ OM. Ce sera un prêt de six avec une option obligatoire estimée à 13 millions d’euros, bonus compris. Et ce n’est pas tout, Igor Tudor aimerait aussi boucler l’arrivée d’un deuxième joueur dans le secteur offensif de l'Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse, le technicien a affiché son souhait de s’attacher les services d’un nouvel avant-centre. L’objectif est d’épauler Alexis Sanchez qui semble esseulé à la pointe de l’attaque marseillaise. Plusieurs cibles ont même déjà été explorées dans ce sens.

OM Mercato : Wilfried Zaha a tranché pour son avenir

Sauf que l’ OM connait des mésaventures dans sa quête d’un nouvel avant-centre. Les pistes étudiées tombent les unes après les autres. Après Marcus Thuram qui privilégierait une arrivée à Chelsea ou encore au PSG, c’est autour de Wilfried Zaha de recaler les avances marseillaises. L’international ivoirien arrive en fin de contrat en juin avec Crystal Palace. Il est donc libre de signer où le souhaite durant ce mercato hivernal. Sa situation contractuelle aurait rapidement attiré l’attention de l’ OM. Le FC Barcelone serait également sur ses traces.

Et si son départ du club anglais semblait acquis il y a quelques semaines de cela, le média The Atheltic indique que Wilfried Zaha aurait finalement changé d’avis. La source assure que le joueur de 30 ans n’a pas l’intention de précipiter son départ. Il souhaiterait ainsi terminer la saison à Crystal Palace avant de trancher pour son avenir. L'ancien joueur de Manchester United se donne un temps de réflexion et n’écarte pas l’idée de prolonger avec les Eagles. Les dirigeants de l’ OM devront de ce fait se tourner vers d’autres pistes s’ils souhaitent réellement renforcer leur secteur offensif cet hiver.