PSG Mercato : 4M€, un joli deal tombe à l’eau pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 13:41

Désireux de faire quelques économies dans cette seconde moitié de saison, le PSG entend bien céder certains indésirables.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico n’a plus joué en match officiel avec le maillot du Paris Saint-Germain depuis mai dernier. Forcément mécontent de sa situation, le gardien de but espagnol, qui aimerait changer d’air cet hiver, serait dans les plans de l'AC Milan en vue d'un prêt de six mois. Les Rossoneri doivent faire face à la blessure aggravée de Mike Maignan. Initialement absent pour un mois, le Français de 27 ans a finalement vu sa période d'indisponibilité s'étendre sur les quatre derniers.

Il y a quelques jours, le très célèbre Gianluca Di Marzio a révélé que l’ancien portier du FC Séville aurait d’ores et déjà donné son accord au club italien pour négocier, mais le champion de France en titre attendrait de voir si la situation de Keylor Navas évolue. En effet, si l’international costaricien de 36 ans quitte le groupe de Christophe Galtier cet hiver, Sergio Rico va devenir la doublure de Donnarumma, donc numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens du Paris SG. Finalement, l’option milanaise n’existerait plus pour l’Espagnol de 29 ans.

PSG Mercato : L’AC Milan ferme la porte à Sergio Rico

Relégué derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico s'arme de patience avec l'espoir de voir sa situation évoluer. Mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, le compatriote de Sergio Ramos ne rejoindra pas les rangs de l’AC Milan pour le reste de la saison. Le spécialiste mercato de Sky Sports Italia explique que l’AC Milan a finalement pris la résolution de ne pas faire venir un autre gardien de but, refermant ainsi la piste Sergio Rico.

Dans l'attente de l'arrivée libre de Marco Sportiello, en provenance de l’Atalanta Bergame, l'été prochain, pour devenir le remplaçant d’un Mike Maignan régulièrement en proie à des pépins physiques, le champion de Serie A en titre ne veut pas bousculer la hiérarchie à ce poste. Estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt, Sergio Rico devrait donc rester au PSG jusqu’à l’été prochain, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2024.