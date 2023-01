OL : Lovren pointe déjà les lacunes de Lyon cette saison

Publié par Ange A. le 12 janvier 2023 à 06:07

Premier renfort de l’ OL cet hiver, Dejan Lovren a disputé son premier match ce mercredi contre Nantes. Le défenseur croate s’est livré.

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Après sa défaite à domicile contre Clermont lors de la dernière journée, l’ OL a enregistré une nouvelle contreperformance mercredi. En déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Lyon n’a ramené que le point du match nul. Les Gones calent à la 8e place au classement. Contre les Canaris, le club rhodanien a signé son premier clean-sheet depuis le 30 octobre lors d’un succès contre le LOSC (1-0). Dejan Lovren n’est peut-être pas étranger à cette performance défensive de l’ OL. Le défenseur central croate est la première recrue hivernale de Lyon. Contre Nantes, il disputait son premier match depuis son retour chez les Gones. L’occasion pour l’ancien de Liverpool de noter l’un des points faibles de son équipe.

OL : Lovren dresse déjà un constat pour son retour à Lyon

Le défenseur central croate estime que l’Olympique Lyonnais peut mieux faire offensivement. « On a besoin de faire mieux offensivement, je connais la qualité devant. On a besoin de montrer notre caractère. Je pensais que l’on prendrait les trois points mais ce n’est jamais facile ici à Nantes », a souligné Dejan Lovren après la rencontre avant de se livrer sur sa première depuis son retour à l’ OL.

« Je me suis senti bien comme si je n’étais jamais parti. Je pense qu’on a bien défendu aujourd’hui, on a bien fonctionné, on a bien communiqué et c’est le plus important. Je suis là pour supporter tout le monde, donner de la force à toute l’équipe », a assuré le défenseur croate. Lequel sera sans doute attendu pour la prochaine sortie de l’ OL. Ce sera samedi lors de la réception du RC Strasbourg au Groupama Stadium pour le compte de la 19e journée du championnat.