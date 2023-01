OL Mercato : Lyon tient déjà le remplaçant de Malo Gusto

Publié par Thomas le 13 janvier 2023 à 09:37

Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors cet hiver, Malo Gusto voit en parallèle l'émergence d'un jeune talent défensif à l' OL.

Blessé depuis la trêve internationale, Malo Gusto continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Véritable promesse du football mondial à 19 ans, le latéral droit est apparu ces derniers mois dans le viseur de grandes écuries comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus ou encore le Paris Saint-Germain. Sou contrat jusqu’en juin 2024 à l’Olympique Lyonnais, le jeune Gone reste bien sûr attentif à ces offres venues de l’étranger et n’exclut pas un départ du Rhône en 2023 pour un club plus huppé. En attendant, l’ OL refuse tour à tour les avances de cadors, imposant un prix de 40 millions d’euros pour lâcher Malo Gusto, de quoi refroidir les courtisans, au moins cet hiver.

Mais Lyon le sait, il sera difficile de conserver le natif de Décines-Charpieu au-delà de la saison, notamment si ce dernier ne prolonge pas d’ici-là. Face aux avances récurrentes de clubs étrangers, le club rhodanien pourrait envisager de remplacer Gusto et aurait déjà trouvé une alternative très crédible à ce poste.

OL Mercato : Saël Kumbedi, révélation de ce début d’année à Lyon

Alors que Malo Gusto revient progressivement de sa blessure et postule à un retour dans le groupe face à Strasbourg ce week-end, l’Olympique Lyonnais voit émerger depuis quelques semaines, une autre pépite à son poste, Saël Kumbedi. Recruté du Havre cet été pour 1 million d’euros, le jeune arrière droit de 17 ans a livré un début d’année 2023 plutôt convaincant, avec pour point d’orgue, une prestation solide contre le FC Nantes mercredi, sa meilleure performance selon les dires de son coach, Laurent Blanc. " Il a été bon. Je peux dire qu’il a de la vitalité à revendre. Défensivement, il avait un sacré joueur face à lui qui va vite, qui est bon dans les espaces et il l’a bien maitrisé. Il a su maitriser défensivement son adversaire et amener offensivement ce qu’il est capable d’amener. Il a peut-être fait son meilleur match ce (mercredi) soir. "

S’il est encore trop tôt pour jauger le niveau réel de Kumbedi à l’ OL, force est de constater que le natif de Stains offre une alternative plus que crédible à Malo Gusto en défense. Une carrière qui n’est pas sans rappeler un certain Ferland Mendy, lui aussi passé par le HAC avant d’exploser à Lyon.