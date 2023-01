OL : Blanc répond à la colère des supporters avant Strasbourg

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2023 à 22:37

L’ OL est à la traine dans la course pour une place européenne. Avant la mi-saison, Blanc reconnait sa responsabilité dans le début de saison raté de Lyon.

L’ OL est 8e de Ligue 1 avec 14 points de retard sur le podium, avant son dernier match de la phase aller du championnat, contre le RC Strasbourg, samedi (21h) au Groupama Stadium. Un mauvais classement pour l’Olympique Lyonnais qui ne dispute pourtant pas de coupe d’Europe cette saison. Les supporters du club rhodanien ont d’ailleurs commencé à grogner. Agacés par le rang peu honorable de leur équipe, ils ont déployé une banderole au centre d'entraînement sur laquelle ils ont transmis un message clair à Laurent Blanc été son équipe : « Arrêtez d'être ridicules ou dégagez ! »

Notons que l’ OL reste sur une défaite à domicile (0-1) face à Clermont Foot et un nul (0-0) contre le FC Nantes à la Beaujoire en L1, avant la réception du Racing Club de Strasbourg. Un mauvais résultat, samedi, serait de trop pour les supporters du club rhodanien et plongerait Lyon dans une crise à la mi-saison.

OL : Blanc, « c’est de notre faute, car on n'a pas de résultats »

Laurent Blanc en est conscient ! Il ne nie d’ailleurs pas que le bilan actuel de l’ OL n’est pas bon, et il endosse la responsabilité. « C’est de notre faute, car on n'a pas de résultats. On ne gagne pas. C'est de notre faute », a-t-il admis en conférence de presse d’avant-match. Il a ensuite lancé un appel à ses joueurs afin de renouer rapidement avec la victoire, puis redresser la barre pendant la deuxième moitié de la saison.

« Parfois, il suffit de gagner un match à l'arrache, puis un second et cela sert de déclic […]. Il faut tout donner pour le club et il faut du travail. Les joueurs et le staff peuvent changer les choses, par leur prise de responsabilité. C'est à nous de gagner le match sur le terrain. Soyons conscients des choses à faire. La situation est difficile, mais c'est aux joueurs et au staff de la changer. »