PSG Mercato : Mauro Icardi lâche sa réponse officielle au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 23:07

En souffrance au PSG, Mauro Icardi a été prêté cette saison à Galatasaray. Revenu en grande forme et adulé par le public du club turc, l’attaquant de 29 ans sait déjà ce qu’il veut pour son avenir.

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en seulement 7 matches de Super Lig, Mauro Icardi retrouve enfin des couleurs à Galatasaray. Prêté sans option d’achat, l’ancien avant-centre de l’Inter Milan devrait donc logiquement retourner au Paris Saint-Germain au terme de la saison. Mais le club turc ne l’entend pas de cette oreille et compte bien négocier avec les dirigeants parisiens afin de conserver définitivement le compatriote de Lionel Messi.

« Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès. Le PSG paie une très grande partie de son salaire. Son coût salarial pour Galatasaray est de 750 000 euros. Il s'est également adapté très rapidement à l'équipe. Je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux », a déclaré Dursun Özbek, président de Galatasaray, lors du forum économique du football mondial. En attendant le début des négociations entre les deux clubs, le principal concerné a d’ores et déjà fait connaître sa position.

PSG Mercato : Mauro Icardi prêt à tout pour rester à Galatasaray

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi ne veut plus retourner au Paris Saint-Germain. Épanoui sur le terrain et en dehors, l’international argentin veut poursuivre son aventure avec Galatasaray au-delà de son prêt. Alors que son salaire pourrait être un blocage dans les futures négociations, Icardi a assuré qu’il est prêt à consentir le sacrifice nécessaire pour rendre son possible son transfert définitif.

« Je suis très content à Galatasaray et je veux rester. Je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire », a confié le natif de Rosario à Fotospor. Le média stambouliote ajoute également que la direction de Galatasaray serait disposée à investir 13 millions d’euros pour finaliser l’opération. Une somme qui pourrait faire les affaires du Paris SG. Pour financer le transfert d’Icardi, Galatasaray compte notamment sur la vente de Olimpiu Morutan et de Mostafa Mohamed. Le PSG est donc fixé pour l’avenir d’Icardi.