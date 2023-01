Stade Rennais : La terrible annonce de Genesio avant Paris

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 22:37

Le Stade Rennais joue gros ce dimanche avec la réception du Paris Saint-Germain. Bruno Genesio a confirmé un nouveau forfait au SRFC.

Le Stade Rennais est sur courant alternatif depuis la reprise des compétitions. En Ligue 1 notamment, le SRFC est à la peine. Rennes reste sur une défaite (2-1) sur la pelouse de Clermont. Il s’agit du deuxième revers des Rouge et noir en l’espace de trois matchs de championnat. Pas de bon augure avant le choc qui attend le club breton ce dimanche au Roazhon Park. Le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain pour l’affiche de la 19e journée. En marge de cette affiche, Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur du SRFC sera privé de pas mal d’éléments importants contre le PSG. Expulsés contre le CF63, Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari sont forfaits pour cette rencontre. Le coach de Rennes a annoncé un autre coup dur en marge de ce choc.

Stade Rennais : Genesio affiche une inquiétude avant le PSG

Contre le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais sera également privé de Xeka. Le milieu portugais s’était blessé à la cheville lors des 32es de finale de la Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux. Son entraîneur s’inquiète de la gravité de sa blessure pouvant conduire à une opération et donc une durée d’indisponibilité conséquente. « On attend encore différents avis pour savoir s’il aura besoin d’une intervention [chirurgicale] ou pas. Son indisponibilité dépendra de la décision des médecins et des chirurgiens », a indiqué l’entraîneur de Rennes.

À noter que Bruno Genesio sera privé de Martin Terrier, son meilleur buteur, pour le reste de la saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’attaquant du SRFC sera absent huis mois. Le coach des Rouge et noir espère disposer de Baptiste Santamaria, blessé à la cheville depuis le mois de septembre. Avant la réception de Paris, Rennes pointe à la 4e place de Ligue 1 et peut revenir à cinq unités de l’OM (3e) en cas de succès contre le leader du championnat.