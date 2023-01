OL Mercato : Un club anglais prépare une offre pour Malo Gusto

Publié par Jules le 16 janvier 2023 à 20:44

Très bon avec l' OL depuis son entrée parmi les titulaires durant l'ère Peter Bosz, Malo Gusto pourrait rapporter très gros à l'Olympique Lyonnais.

À seulement 19 ans, Malo Gusto s'est déjà imposé comme l'un des hommes forts à l' OL, malgré la mauvaise forme du club ces dernières saisons. En effet, le jeune latéral droit a su profiter du départ de Léo Dubois cet été pour s'imposer en tant que titulaire indiscutable sur son couloir, avec plus de succès d'ailleurs. Les bonnes performances du jeune joueur formé au club n'ont d'ailleurs pas manqué de taper dans l'oeil de plusieurs clubs européens, qui s'arrachent désormais le natif de Décines-Charpieu.

En dépit de quelques pépins physiques, et même si les Gones souhaitent recruter Rick Karsdorp pour apporter de la concurrence, le début de saison de Malo Gusto avec Lyon est très satisfaisant. Preuve en est que certaines grosses écuries se sont penchées sur le cas du jeune lyonnais. Parmi les clubs intéressés, on retrouve notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, ou encore la Juventus. Néanmoins, une formation anglaise pourrait prendre tous ces concurrents de court en préparant d'ores et déjà une offre à soumettre au board de l' OL.

OL Mercato : Newcastle prépare une offre pour Malo Gusto

D'après les informations révélées par Foot Mercato, Malo Gusto ne devrait pas quitter l' OL cet hiver, malgré la sollicitation de plusieurs grandes équipes européennes. Néanmoins, cela n'empêche pas Newcastle de préparer son prochain mercato, d'autant plus que le latéral droit des Gones arrive en fin de contrat en juin 2024, ce qui pourrait pousser l'Olympique Lyonnais à céder sa pépite pour ne pas la perdre gratuitement dans un peu plus d'un an.

À en croire les informations du média en ligne, les Magpies devraient donc attendre cet été pour passer à l'action dans le dossier Malo Gusto. Mais une chose est sûre, Newcastle est plus que jamais intéressé par le jeune défenseur de l' OL. De son côté, l'Olympique Lyonnais en attend pas moins de 30 millions d'euros pour accepter de laisser partir le joueur.