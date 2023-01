Stade Rennais : Le SRFC reçoit une mauvaise nouvelle pour Kalimuendo

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 16:20

Après la blessure d'Arnaud Kalimuendo lors de la victoire du Stade Rennais face au PSG, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'attaquant du SRFC.

C'est évidemment le gros point noir de la soirée rennaise dimanche dernier. Lors de la victoire 1-0 face au PSG dans un Roazhon Park en fusion, le Stade Rennais a dû faire face à une nouvelle blessure dans son effectif, après celle de Martin Terrier et de Xeka. En effet, alors qu'il réalisait un excellent match jusque-là, Arnaud Kalimuendo a ressenti une douleur au niveau de la cuisse, et a dû quitter ses partenaires à la 76e minute de jeu.

Les images laissaient place à une vive inquiétude pour l'attaquant du Stade Rennais, qui semblait assez dévasté par un pépin physique similaire à celui qui l'a éloigné des terrains pendant un mois en tout début de saison. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Bruno Genesio n'avait pas caché son dépit face à ce nouveau coup du sort qui frappe le Stade Rennais. "Il souffre d’un problème musculaire, ça commence à faire beaucoup parce qu’on perd beaucoup de joueurs."

Stade Rennais : Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Arnaud Kalimuendo

D'après les dernières informations révélées par Christophe Penven, journaliste pour TVR, l'attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Pour le moment, aucune durée officielle concernant l'indisponibilité du joueur n'a été confirmée, mais une absence de longue durée durée est à craindre, d'autant plus que cette blessure correspond à celle qu'il a eue en début de saison. Quoi qu'il en soit, il est d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Marseille vendredi prochain, et Bruno Genesio va encore devoir innover pour espérer rivaliser avec l' OM et se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe de France.